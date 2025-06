AWOL Vision promet 4 599 € d’économies sur son Home Cinema 4K

Du 12 au 30 juin, AWOL Day propose des remises spectaculaires sur l’ensemble de la gamme, incluant les modèles phares LTV-3500 Pro et LTV-3000 Pro, accompagnés du système audio sans fil ThunderBeat et d’écrans haut de gamme, conçus pour transformer n’importe quel salon en véritable salle de cinéma de luxe.Projecteur AWOL Vision LTV-3500 Pro.

À la recherche d’une solution haut de gamme à ultra courte focale capable d’offrir une qualité d’image exceptionnelle, même en pleine lumière ? Le LTV-3500 Pro d’AWOL Vision, avec ses 3 000 lumens ISO et sa technologie TriChroma Pure Laser (laser RVB triple), garantit des couleurs riches et éclatantes. Il couvre 107 % de l’espace colorimétrique Rec. 2020 ainsi que 107 % du BT.2020, pour des images d’un réalisme saisissant.

Grâce à un rapport de projection de 0,25:1, il peut afficher une image de 80″ à 150″ avec très peu de recul : seulement 60 cm suffisent pour projeter une image de 100″. Le zoom numérique et la correction trapézoïdale à 8 points facilitent un ajustement précis de l’image.

Doté d’une résolution 4K Ultra HD et d’un moteur optique premium Ricoh F2.0 à lentilles en verre, le LTV-3500 Pro offre une netteté exceptionnelle. Il prend en charge les formats HDR10, HDR10+, HLG ainsi que Dolby Vision, et peut diffuser du contenu 24p natif, évitant ainsi les effets de saccade liés à la conversion de fréquence.

e LTV-3500 Pro intègre un système audio de 36 watts compatible avec les formats Dolby Atmos et DTS Virtual X. Il prend également en charge l’audio haute définition via la connexion HDMI eARC, permettant l’utilisation de systèmes son externes de haute qualité. Côté connectivité, l’appareil est particulièrement complet : trois ports HDMI et deux ports USB 2.0 permettent de brancher facilement plusieurs appareils.

Un des ports HDMI est spécifiquement dédié à la clé Fire TV Stick 4K Max, donnant un accès immédiat aux principales plateformes de streaming telles que Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV, Max, Paramount+, MyCanal ou encore YouTube.

Enfin, le LTV-3500 Pro est compatible avec les contenus 3D (lunettes en option) et séduit également les amateurs de jeux vidéo. Grâce au mode Turbo, il est capable d’afficher du contenu en 1080p à 120 Hz, avec un input lag réduit à seulement 8 ms, pour une réactivité optimale.





Pour ceux qui souhaitent adapter leur équipement à leur espace ou à leur budget, AWOL Vision propose également les modèles LTV-3000 Pro et LTV-2500. Le LTV-3000 Pro, avec ses 2 000 lumens ISO, offre un excellent compromis entre performance et prix, avec des images dynamiques et une reproduction fidèle des couleurs, idéale pour la majorité des environnements home cinéma. Quant au LTV-2500, avec ses 1 700 lumens ISO, il se prête parfaitement aux pièces plus sombres ou aux configurations plus intimistes.



Le système audio sans fil ThunderBeat d’AWOL Vision est conçu pour offrir une expérience immersive de cinéma à domicile, spécialement optimisée pour les vidéoprojecteurs à ultra courte focale (UST) de la marque. Ce système audio sans fil propose une véritable odyssée sonore, en configuration 4.2.2, avec quatre enceintes satellites, deux caissons de basses, et le vidéoprojecteur AWOL Vision utilisé comme enceinte centrale, grâce à la technologie CenterSync, formant ainsi un ensemble 5.2.2.

Reposant sur une technologie de transmission sans fil avancée, utilisant les bandes 5.2 et 5.8 GHz, ThunderBeat garantit un son stable et sans perte, même dans des environnements complexes.

Compatible avec les formats audio Dolby Atmos et DTS Virtual X, il offre un son tridimensionnel idéal pour les films et les jeux vidéo. L’installation est rapide et simple (environ 15 minutes), sans besoin de câblage complexe ni d’amplificateur audio/vidéo, grâce à la connectivité eARC et au dongle sans fil fourni.

Polyvalent, le ThunderBeat peut également se connecter à d’autres appareils via Bluetooth ou entrée auxiliaire, comme une télévision ou une console de jeux. Il s’impose comme une alternative haut de gamme aux barres de son traditionnelles, parfaitement adaptée aux installations home cinéma modernes qui recherchent une solution élégante et discrète



L’écran Cinematic ALR Canvas d’AWOL Vision a été spécialement conçu pour les vidéoprojecteurs à ultra courte focale. Doté d’une microstructure optique en surface de type “serriforme”, il rejette jusqu’à 95 % de la lumière ambiante provenant du plafond, garantissant une image nette et contrastée même dans les pièces très lumineuses.

Fabriqué à partir de matériaux TPU écoresponsables, cet écran offre un contraste 100 fois supérieur à celui des écrans blanc mat classiques en environnement éclairé. Grâce à un gain de 0,6 dB et un angle de vision de 170°, il supprime les reflets indésirables et permet de profiter d’images spectaculaires, quelle que soit la position dans la pièce.

Prix et disponibilité

Le pack AWOL Vision LTV-3000 Pro 4K + écran cinématographique ALR 132″ + système audio ThunderBeat est proposé au prix promotionnel de 5 398 € (au lieu de 9 997 €) du 12 au 30 juin, en amont du Prime Day.

Cette remise de 46 % est disponible sur la page officielle d’AWOL Vision.

Pendant l’AWOL Vision Day (du 12 au 30 juin), les packs LTV-3000 seront proposés à des tarifs exceptionnels, avec des remises allant de 4 598 € à 5 398 €, selon la taille de l’écran sélectionné :

● Pack avec écran ALR cinématographique 132″ + ThunderBeat : 5 398 € au lieu de 9 997 € → 4 599 € de réduction

● Pack avec écran ALR 120″ + ThunderBeat : 5 098 € au lieu de 9 297 € → 4 199 € de réduction

● Pack avec écran ALR 100″ + ThunderBeat : 4 598 € au lieu de 8 397 € → 3 799 € de réduction

De plus, le pack LTV-3500 Pro + écran motorisé 100″ à déploiement vertical + ThunderBeat sera proposé à 7 498 € au lieu de 11 497 €, soit une réduction de 3 999 €.