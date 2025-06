Avec le récent lancement de la OnePlus Pad 3, OnePlus étend son écosystème en proposant O+ Connect, une solution de contrôle à distance pour les utilisateurs Mac.



La OnePlus Pad 3, lancée plus tôt ce mois-ci et bientôt disponible à la vente, introduit une nouveauté pour la marque technologique mondiale : la capacité de contrôler à distance votre ordinateur Mac depuis la tablette, permettant un flux de travail fluide entre les appareils – même ceux de fabricants différents.



Outre la possibilité de contrôler entièrement votre Mac à distance, l’application O+ Connect permet également des transferts de fichiers transparents entre votre OnePlus Pad 3 et votre Mac, directement intégrés dans le Finder sous forme d’option glisser-déposer.



Pour configurer le contrôle à distance sur votre Mac (exécutant Mac OS X 10.4 ou une version ultérieure), commencez par visiter connect.oneplus.com et téléchargez le client. Après avoir configuré l’application, deux informations vous seront présentées qui, en plus de votre compte OnePlus, sont nécessaires pour vous authentifier sur la tablette.



Le Code de l’appareil est un identifiant unique pour votre ordinateur portable – il ne peut pas être modifié. Le Mot de passe de connexion est, par défaut, une chaîne alphanumérique générée aléatoirement. Vous pouvez cliquer sur la petite icône en forme d’œil pour afficher le mot de passe, et cliquer sur l’icône de réinitialisation pour générer un nouveau mot de passe



Vous pouvez également sélectionner le menu déroulant ci-dessous pour choisir parmi une variété d’options afin d’augmenter la sécurité de votre appareil :



Mot de passe aléatoire (Mise à jour manuelle) vous donne un mot de passe généré aléatoirement qui reste le même, mais peut être régénéré en cliquant sur l’icône de réinitialisation.

Mot de passe aléatoire (Mise à jour pour chaque connexion) réinitialise le mot de passe chaque fois qu’une session de contrôle à distance est désactivée – ce qui signifie que chaque fois que vous vous connectez à votre ordinateur portable, vous devrez vérifier sur l’appareil quel est le nouveau mot de passe.

Mot de passe aléatoire (Mise à jour quotidienne à minuit) réinitialise le mot de passe chaque jour à minuit.

Mot de passe personnalisé vous permet de définir un mot de passe personnalisé, qui restera en place jusqu’à ce que vous le changiez.

Sous l’onglet Historique des connexions, vous pouvez accéder à un historique détaillé de toutes les connexions entre votre OnePlus Pad 3 et votre ordinateur, vous permettant de voir facilement si et quand votre ordinateur a été utilisé à distance.



Immédiatement après avoir connecté votre OnePlus Pad 3, vous obtiendrez un transfert de votre saisie tactile, mais aussi de la saisie du clavier intelligent OnePlus si vous en avez un attaché.

En bas de l’écran, vous verrez également une variété d’options. Les paramètres Clavier, Pavé tactile et Souris vous permettent non seulement de contrôler le transfert du clavier intelligent OnePlus, mais aussi de créer une souris virtuelle à l’écran pour un contrôle précis de la souris et des commandes de défilement. Vous pouvez également utiliser les gestes du pavé tactile soit sur le clavier intelligent OnePlus, soit directement sur l’écran de la OnePlus Pad 3.



Le panneau Actions rapides permet des raccourcis vers une variété de fonctions système. Cela inclut l’accès aux outils Mac OS X Mission Control et Launchpad, la possibilité de masquer ou d’afficher rapidement le dock, et les paramètres d’alimentation comme la mise en veille, le redémarrage et l’arrêt. Enfin, l’option “Envoyer au PC” sous “Actions rapides” vous permet d’envoyer rapidement des fichiers à votre Mac depuis la OnePlus Pad 3.



Sous “Paramètres de contrôle à distance”, vous pouvez affiner la connexion entre votre ordinateur et votre OnePlus Pad 3.

• Verrouillage de l’orientation vous permet de contrôler rapidement le paramètre de verrouillage de l’orientation sur votre OnePlus Pad 3, vous permettant de le basculer à un endroit pratique.

• Sortie audio vous permet de contrôler si l’audio de votre ordinateur est envoyé depuis l’ordinateur, la tablette, ou les deux – selon que le mode Confidentialité est activé.

• Mode Confidentialité assombrira l’écran de votre ordinateur lorsqu’il est utilisé à distance, et coupera le son sur l’ordinateur, pour protéger votre travail des regards indiscrets. Si quelqu’un interagit avec votre ordinateur pendant que vous utilisez le contrôle à distance en mode Confidentialité, vous recevrez une notification sur votre OnePlus Pad 3, et l’écran se verrouillera automatiquement. L’écran se verrouillera également une fois la connexion terminée.

Grâce à ces conseils, vous pourrez utiliser votre ordinateur depuis votre OnePlus Pad 3 comme si vous y étiez en personne – y compris les gestes avancés, les contrôles de fichiers, le contenu multimédia et bien plus encore.