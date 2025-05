La Vacheron Constantin Overseas Grande Complication est la première répétition minutes sportive de la marque

La Vacheron Constantin Overseas Grande Complication Openface est une montre d’une complexité assumée… mais qui ne craint pas l’eau !

Vacheron Constantin vient de réaliser une première : intégrer une répétition minutes à sa collection sportive Overseas. Voici donc l’Overseas Grande Complication Openface, une montre d’une complexité assumée, techniquement brillante et qui ne craint pas l’eau. Logée dans un boîtier en titane grade 5 de 44,5 mm, c’est la première Overseas à être équipée d’une répétition minutes. C’est déjà en soi une grande nouveauté. Mais la manufacture suisse ne s’arrête pas là : elle intègre également un calendrier perpétuel, un tourbillon et un indicateur de réserve de marche. Toute cette magie mécanique est animée par le calibre 2755 QP, un mouvement à remontage manuel de seulement 7,9 mm d’épaisseur.

Le design est tout aussi astucieux. Un cadran en saphir transparent met en valeur le magnifique mouvement : ponts avec traitement NAC en gris, roues plaquées rhodium en argent et index flottants en or blanc suspendus au-dessus de compteurs métallisés bleus.

Réaliser une répétition minutes étanche n’est pas une mince affaire. Le mécanisme coulissant nécessaire à la sonnerie des heures, des quarts et des minutes rend généralement les boîtiers vulnérables. Vacheron a résolu ce problème après un an et demi de recherche et développement, en retravaillant le fond du boîtier afin de préserver les lignes épurées de l’Overseas tout en protégeant le mécanisme interne. Résultat : un boîtier de 13,1 mm d’épaisseur, étanche à 30 mètres. Ce n’est pas la meilleure montre de plongée, mais une prouesse remarquable pour un mouvement aussi délicat.

La répétition minutes est elle-même régulée par un régulateur centripète exclusif : silencieux, précis et visuellement saisissant. Même les marteaux de la répétition sont polis miroir. Jetez un œil au fond du boîtier et vous découvrirez un hommage gravé à Jean-Marc Vacheron, fondateur de la marque en 1755.

Comme tous les modèles Overseas, elle est conçue pour la polyvalence. Le bracelet en titane est doté d’un système de réglage confortable et d’une fonction de déverrouillage rapide. Deux bracelets supplémentaires, en alligator bleu et en caoutchouc bleu, sont fournis dans la boîte. Le cadran « Openface » s’inscrit dans la longue tradition de Vacheron Constantin, remontant aux années 1920. Mais la réalisation est ultra-moderne, mêlant transparence, éléments flottants et textures contrastées. Le résultat est plus qu’une simple horlogerie complexe : une œuvre d’art mécanique.

Vacheron Constantin Overseas Grande Complication Openface, prix sur demande