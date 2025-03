Alban Lenoir séduit par les montres Ralf Tech

« Homme fort » du cinéma français, il est multiple à plus d’un titre. Acteur, cascadeur et scénariste, il tourne pour le cinéma, la télévision et joue au théâtre.

A 9 ans il découvre le film « Bloodsport » et veut devenir Van Damme. Il commence alors les arts martiaux et fait de petits courts-métrages avec ses amis. A 17 ans, il monte à Paris pour poursuivre son rêve. Il joue dans de nombreux films comme figurant et débute au cinéma dans les années 2000.

Avec Simon Astier, il écrit et joue la pièce « Entre deux » et coréalise la série « Hero corp » qui met en scène des super-héros. Il se fait remarquer à la télévision dans « Kaamelott » ou « Boulevard du Palais ». Alban Lenoir est également cascadeur dans de nombreux films, dont « Narco », « Les Femmes de l’ombre », « Taken ».

En 2015 sa carrière prend une autre dimension avec « Antigang », grosse production avec Jean Reno, et surtout le premier rôle dans « Un Français » où il incarne un jeune skinhead qui décide de se repentir. Un film qui lui vaut de figurer dans la liste des Révélations des Césars en 2016, ainsi qu’une nomination au prix Lumière de la révélation masculine.

Alban Lenoir continue son ascension dans le cinéma français. : « L’Intervention », « Les Crevettes pailletées », « Balle perdue ». En 2021, il retrouve ses compagnons de « Kaamelott » pour l’adaptation de la série au cinéma et l’année suivante, il est au casting de

plusieurs productions.

Il explose dans « Aka », « Balle Perdue 2 » et « Antigang : la relève » et devient le comédien des films musclés à la française. Films d’action, comédies, polars, films noirs… Alban Lenoir a plus de 80 films et séries à son actif en une vingtaine d’années.

La rencontre d’Alban Lenoir et de RALF TECH allait de soi de par leurs valeurs communes : la loyauté, la justice, l’excellence française et le respect des principes de la république.

L’acteur incarne à l’écran ce qu’il est dans la vie, des personnages honnêtes et épris de justice. Il refuse les doublures lors de ces tournages et fait preuve d’engagement personnel et de dépassement de soi, il ne pouvait donc qu’être sensible à la précision et à la robustesse des montres RALF TECH.

Les très hautes performances de la marque RALF TECH, qui ne sont plus à prouver, ont déjà conquis de nombreux passionnés de conditions extrêmes et d’aventure, c’est donc tout naturellement qu’Alban Lenoir a été séduit. Alban Lenoir porte en alternance une WRX Electric « Black Operator », une WRV Electric « Black Operator », une Académie Automatic

custom offerte par le GIGN (ces trois modèles lui permettant de s’adapter aux conditions de ses différents tournages et de sa vie quotidienne) et il alterne avec une pièce plus élégante, l’Académie Automatic Manufacture noire quand il s’agit de fouler le tapis des

festivals.