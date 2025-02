Viwone Pure et Pure +, la bande son du printemps

Avec les casques Pure et Pure + de Viwone, le son de qualité et l’immersion totale vont être la bande son de votre printemps…



Parce que la musique peut tout changer, les casques Viwone offrent une qualité sonore précise qui sublime chaque note, des basses profondes aux aigus cristallins. Grâce à leur technologie de réduction de bruit active, dites adieu aux distractions, à la maison comme à la salle de sports.

Avec leur design moderne et leurs matériaux de qualité, les casques Pure et Pure + sont aussi agréables à porter qu’à regarder. Ultralégers, ils accompagnent les longues sessions d’écoute sans jamais devenir gênants. Autonomie longue durée, connectivité Bluetooth ultra-stable, commandes intuitives… Tout est pensé pour une liberté de mouvement totale. Plus besoin de s’interrompre pour changer de musique, ajuster le volume ou répondre à un appel.



Le Pure (279 €) est un casque conçu pour offrir une qualité sonore exceptionnelle et un confort optimal. Grâce au Bluetooth Multipoint et à sa compatibilité à l’application dédiée, il garantit une flexibilité d’utilisation inégalée. Le Pure + (349 €) est idéal pour ceux qui recherchent une immersion sonore complète. Sa mémoire interne de 64 Go offrant 200 heures d’écoute permet de profiter d’une expérience d’écoute inégalée.