La Girard-Perregaux Laureato Chronograph Aston Martin Edition vous fera pâlir de jalousie

La montre connectée de marques emblématiques fait tourner les têtes aussi facilement qu’une DB12 rugissant sur la route.

Deux icônes de l’artisanat – Aston Martin et Girard-Perregaux – ont une fois de plus uni leurs forces pour créer une montre qui fait tourner les têtes aussi facilement qu’une DB12 rugissant sur la route. La Laureato Chronograph Aston Martin Edition est une ode à la précision, à la performance et au pur drame visuel, mêlant les mondes de l’horlogerie suisse et de l’excellence automobile britannique.

Au cœur de cette superbe collaboration, on trouve un cadran extraordinaire, d’un riche vert irisé réalisé à partir de peinture automobile. Ce n’est pas n’importe quel vert : c’est une teinte inspirée de l’héritage de course des voitures de sport britanniques, passant subtilement à l’orange sous certaines lumières. Pour obtenir cet effet, il a fallu un processus complexe en 14 étapes, avec 15 couches de peinture ultra fine appliquées et cuites à la perfection. Le résultat ? Un cadran qui scintille comme la carrosserie d’une Aston Martin sous le soleil.

Ce spectacle visuel est entouré d’un boîtier en titane Grade 5, sélectionné pour sa solidité, sa légèreté et sa résistance à la corrosion. La construction légère fait écho à l’obsession d’Aston Martin pour la performance, garantissant que chaque once est justifiée. Un mélange de finitions brossées et polies reflète les détails méticuleux du cockpit d’une Aston Martin.

La disposition du cadran est tout aussi fonctionnelle qu’élégante. Inspirées de la calandre emblématique de la marque britannique, les aiguilles squelettées des heures et des minutes traversent le cadran avec précision, tandis que les index gris et les compteurs de chronographe azurés complètent le look. Les aiguilles et les marqueurs brillent en vert dans des conditions de faible luminosité, garantissant ainsi une lisibilité quelles que soient les conditions.

Sous le cadran, le mouvement calibre GP03300 bat au cœur de la montre. Le mouvement présente des finitions exemplaires : « Côtes de Genève », anglages et perlage droit, le tout visible à travers un fond saphir gravé du logo Aston Martin.

La Girard-Perregaux Laureato Chronograph Aston Martin Edition est proposée au prix de 22 700 $ aux États-Unis.