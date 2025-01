inCharge XL, le câble qui rend tous les autres obsolètes

Rolling Square lance un câble de recharge qui prétend pouvoir remplacer tous les autres du marché : le inCharge XL.

inCharge XL est la dernière version du best-seller inCharge X de Rolling Square, présenté comme le seul câble porte-clés 6 en 1 de 100 W à pouvoir charger presque tous les appareils, même les ordinateurs portables et les tablettes. « Les commentaires de la communauté ont été un élément essentiel de notre processus de R&D. C’est le câble le plus avancé que nous ayons jamais conçu et c’est le premier câble qui peut remplacer tous les autres câbles de charge autour de vous », explique Carlo Edoardo Ferraris, PDG de Rolling Square.

Comme l’inCharge X, il propose une la puissance de charge ultra-rapide de 100 W et six connexions différentes en une, comprenant deux entrées et trois sorties. On retrouve le chargement OTG, ce qui signifie que vous pouvez utiliser votre téléphone, tablette ou iPad Pro USB-C pour charger votre appareils portables. Vous pouvez le brancher sur pratiquement toutes les sources d’alimentation pour charger n’importe quel appareil, y compris les ordinateurs portables, tablettes et tous les smartphones à leur vitesse de chargement maximale.