Une nouvelle Omega Seamaster Diver 300M en Titane et Bronze Gold parfaite pour Noël

Célébrez Noël avec style avec la nouvelle Seamaster Diver 300M d’Omega, un mélange étonnant de titane, d’or bronze et d’accents festifs.

À l’approche des fêtes de fin d’année, Omega offre un cadeau éblouissant aux passionnés d’horlogerie avec sa dernière Seamaster Diver 300M. Le mois dernier, Omega a lancé les éditions monochromes, mais elles sont désormais disponibles en titane grade 2 et bronze or.

Cette nouvelle édition est l’accessoire parfait pour les vacances, grâce à son coloris festif qui évoque la chaleur et l’élégance (et un coloris inspiré du sapin de Noël). S’appuyant sur l’héritage de la collection Seamaster Diver 300M, ce modèle s’éloigne des designs en céramique familiers de ces dernières années, s’inspirant plutôt de la Seamaster Diver 300M 007 Edition, portée par Daniel Craig dans No Time To Die.

Avec ses touches vintage, comme le verre saphir bombé, et son cadran sophistiqué en aluminium vert, la montre est un mélange parfait entre design traditionnel et horlogerie moderne. Son boîtier en titane brossé de grade 2 offre la combinaison ultime de durabilité et de confort léger, ce qui le rend idéal pour les voyages de vacances aventureux ou les escapades en plein air enneigées. Ce titane gris pâle est subtil et discret, permettant à la véritable star de la saison de vraiment briller : l’éclat chaleureux du Bronze Gold d’Omega.

Utilisé pour la lunette, la couronne, la valve à hélium et les aiguilles, cet alliage unique dégage une teinte rose tendre. Contrairement au bronze standard, le Bronze Gold d’Omega résiste aux effets plus durs de la patine, garantissant ainsi qu’il conserve sa chaleur et son élégance pour les années à venir. Le cadran et la lunette en aluminium vert sont joliment équilibrés avec du Super-LumiNova vintage, garantissant que la montre éblouit même dans un éclairage faible.

Ajoutant encore à son allure festive, le texte Seamaster et le bout de l’aiguille des secondes sont accentués de rouge. À l’intérieur, on trouve l’impeccable calibre Co-Axial Master Chronometer 8806, doté d’une réserve de marche de 55 heures, de la certification Master Chronometer de METAS et d’une résistance aux champs magnétiques jusqu’à 15 000 gauss.

Tout comme l’édition monochrome du mois dernier, ce modèle n’a pas de fonction date.

Qu’elle soit associée à son élégant bracelet en maille de titane ou à un bracelet en caoutchouc vert intégré plus décontracté, cette nouvelle Seamaster est parfaite pour ceux qui cherchent à célébrer Noël avec une touche de sophistication James Bond.

L’Omega Seamaster en titane et bronze or est disponible dès maintenant à partir de à partir de 10 900 euros