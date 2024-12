Essai – Rafale E-Tech, le nouveau haut de gamme de chez Renault

Le nouveau fleuron de chez Renault prend les allures dynamiques d’un SUV Coupé : le genre étant très tendance, on ne leur en voudra pas. Sous le capot, une seule motorisation pour l’instant, le très efficace 1.2 E-Tech de 200 chevaux… Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Il a un peu des airs de Lamborghini Urus ou d’Audi Q8, non ? Le nouveau Renault Rafale présente les formes stylées des SUV Coupé, genre devenu à la mode depuis son introduction il y a une grosse décennie (de mémoire, avec le BMW X6). Certes, on ne joue pas dans la même gamme que les engins précités (sa concurrence directe sera le BMW X2 et le Peugeot 4008), mais c’est avec cette belle auto que Renault entend se repositionner sur le segment du haut de gamme à la française. Elle est loin, l’époque des Safrane, Vel Satis, Avantime… qui ont connu des fortunes diverses. Le nom Rafale vient de l’aviateur Caudron, racheté par Renault en 1933, et qui produisait donc déjà le Rafale, un avion dédié aux records de vitesse. Détail amusant : un petit avion Rafale est gravé à l’arrière du toit vitré de cette Renault.

Qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Sur le plan esthétique : tout. L’intérieur est en phase avec la dernière génération des Renault, Austral, Espace, c’est moderne, complet, ergonomique, et plutôt bien construit. Et pour les mécaniques, passons au paragraphe suivant…

Et sous le capot ?

Pour l’instant, c’est le 1.2 E-Tech, également vu sur les Austral et Espace : le petit trois-cylindres est assisté par deux moteurs électriques, animés par une petite batterie de 2 kWh, qui se recharge automatiquement. Le tout sort 200 chevaux, et propose une belle efficience puisqu’en ville, l’auto roule très souvent en mode « zéro émission » (Renault annonce même 80 % du temps en électrique en ville). Le Rafale sera bientôt proposé, également, avec une version hybride rechargeable de 300 chevaux, dont les 22 kWh de batteries offriraient 105 km d’autonomie en mode ZE. A voir, bientôt…

Et à conduire, c’est comment ?

C’est très bien. Dans la finition de notre auto d’essai, Esprit Alpine, le Rafale présente bien, avec de jolis sièges en Alcantara (avec logo Alpine rétro-éclairé !). La position de conduite est parfaite, l’info-divertissement conçu avec Google est à la fois efficace, logique et extrêmement réactif. Les matériaux et assemblages intérieurs sont de qualité : bref, l’on se sent bien dans ce Rafale. Prêt à décoller, alors ? Pas qu’un peu, car l’autre bénéfice de la finition Esprit Alpine, c’est la présence de 4 roues directrices, donnant à cette grande auto (4,71 m de long) l’agilité d’une Clio ! Redoutable en ville comme sur petite route de montagne. Toutefois, malgré le logo Alpine et le niveau de puissance annoncé, le Rafale préfère une conduite coulée à une approche sportive : non pas que le châssis soit à la peine, il est précis, efficace et même un peu ferme (probablement en prévision de la version 300 chevaux), mais la boîte de vitesse à crabots est souvent dépassée en cas de conduite dynamique (c’est moins pire toutefois que sur les versions accolées au E-Tech 1.6 des Captur, Clio, Nissan Juke et consorts…), même si l’apport du moteur électrique permet des reprises suffisamment musclées (le 80 – 120 km/h est abattu en 5,6 secondes) pour doubler en toute sécurité. Ainsi, le Rafale est en phase avec son temps : du style, certes, mais aussi de l’efficience. Notre essai se solde par une consommation de 6,4 l/100. Remarquable.

Son point fort ?

Renault vise juste avec le Rafale : ses proportions, son style, son équipement complet et sa consommation maîtrisée en font un achat tout autant raisonné que passionné.

Le verdict de Stuff

Renault a décidément le vent en poupe en ce moment (ce qui fait écho aux profondes difficultés rencontrées par le concurrent historique Peugeot) : entre ce convaincant Rafale et les imminentes R5 et R4 E-Tech, la firme au losange dispose d’une offre plus séduisante que jamais.

Les chiffres clé

Moteur : 3 cylindres, turbo + 2 moteurs électrique

Puissance : 200 ch à 4500 tr/min

Couple : 205 Nm à 1750 tr/min

Transmission : automatique à crabots, 5 rapports thermique + 2 électrique

Vitesse max : 180 km/h

0 à 100 km/h : 8,9 s

Poids : 1653 kilos

Consommation officielle / de l’essai : 4,7 l/100 / 6,4 l /100

Gamme Rafale à partir de 45000 €, version d’essai Esprit Alpine à partir de 49000 €