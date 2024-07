OnePlus révèle de nouveaux détails sur le lancement du Nord 4 et de la Watch 2R la semaine prochaine

La tablette OnePlus Pad 2 et les OnePlus Nord Buds 3 Pro rejoindront également la gamme de plus en plus complète lors d’un lancement le 16 juillet.

Nous savions déjà que OnePlus est sur le point de lancer un certain nombre de produits la semaine prochaine, mais il révèle maintenant plus de détails sur chacun ainsi que quelques images de héros. Le lancement devrait avoir lieu à Milan le 16 juillet à 15 heures CEST (14 heures BST), le même jour que le coup d’envoi d’Amazon Prime Day.

En tête se trouve le smartphone de milieu de gamme Nord 4 qui, selon OnePlus, est le « premier smartphone entièrement métallique de l’ère 5G ». Il s’est même associé au groupe de metal finlandais Lordi (qui ?) pour une édition teasée et spéciale du téléphone.

Ensuite, viendra la OnePlus Watch 2R, une version encore plus légère de la montre intelligente Watch 2 Wear OS qui a fait ses débuts au MWC 2024 et qui a déjà donné naissance à une édition spéciale Nordic Blue.

La OnePlus Pad 2 sera une « tablette de productivité phare » située au-dessus du OnePlus Pad annoncé l’année dernière et du OnePlus Pad Go annoncé plus tôt en 2024. Enfin, il y a les écouteurs OnePlus Nord Buds 3 Pro – essayez de prononcer ce nom de produit rapidement.

Nous n’attendions pas à ce qu’il y ait un nouveau téléphone Nord, ce n’est donc pas une surprise, mais la tablette haut de gamme l’est certainement ainsi que la nouvelle Watch 2R étant donné que la Watch 2 n’est disponible que depuis quelques semaines. Vous pouvez regarder l’événement de mardi ici.

On connait maintenant quelques détails supplémentaires sur chaque produit : Le OnePlus Nord 4 est le OnePlus Nord le plus fin jamais conçu avec 7,99 mm. OnePlus affirme que le corps métallique (qui ne prendra probablement pas en charge le chargement sans fil) utilise plusieurs « techniques de pointe, notamment une conception nano-gravée et une nouvelle conception d’antenne révolutionnaire ». Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, les caméras sont disposées horizontalement. Nous vous apporterons bientôt nos premières impressions sur le design de ce téléphone.

La OnePlus Watch 2R légère est une suite à la OnePlus Watch 2 plutôt qu’un remplacement. Encore une fois, il y a une autonomie de batterie de 100 heures, deux processeurs pour les performances et l’efficacité (architecture double moteur) et il dispose désormais également d’un GPS double fréquence ultra-précis. Il sera disponible en deux couleurs, que vous pouvez voir dans l’image ci-dessous.

Le OnePlus Pad 2 aura un écran de 12 pouces au format 7:5 ainsi qu’un « chipset de pointe » – les rumeurs suggèrent fortement qu’il s’agira du Snapdragon 8 Gen 3 haut de gamme de Qualcomm, alors attendez-vous à un prix élevé. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, il semble également plutôt fin.

Les OnePlus Nord Buds 3 Pro seront des écouteurs ANC de milieu de gamme, disponibles en Starry Black et Soft Jade (ci-dessous). Ceux-ci ont jusqu’à 49 dB de suppression du bruit, des pilotes de 12,4 mm et OnePlus affirme qu’ils constituent un pas en avant significatif par rapport aux écouteurs précédents.