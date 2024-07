Les nouveaux écouteurs d’Audio Technica vous permettront (littéralement) de ressentir la musique

Les nouveaux écouteurs sans fil d’Audio Technica sont conçus pour des basses profondes que vous pouvez ressentir, aux côtés de l’ANC et d’un indice d’étanchéité IP55. L’un des domaines dans lesquels les écouteurs sans fil les plus populaires excellent est la qualité audio. Et pour les écouteurs, les basses restent une priorité absolue, les fabricants d’écouteurs essayant d’éliminer les bruits sourds des petits écouteurs. C’est exactement dans cela que se spécialisent les derniers écouteurs sans fil d’Audio Technica. C’est un rendu d’autant plus attrayant par leur prix abordable.

L’Audio Technica ATH-CKS30TW+ contient des conduits acoustiques et des haut-parleurs uniques de 9 mm qui gèrent le flux d’air avec la précision d’un horloger suisse. La scène sonore se veut encore plus immersive. Des graves percutants aux médiums détaillés et aux aigus étincelants, ces écouteurs ont tout couvert.

Pour ceux qui souhaitent faire passer leurs basses au niveau supérieur, l’application Audio Technica Connect propose un égaliseur ultra-basse fréquence (bien nommé Bass Boost – Deep) qui étend les basses encore plus loin. Considérez-le comme un turbocompresseur pour vos morceaux. Il existe également quatre autres préréglages pour les moments où vous devez changer les choses : Bass Boost – Beat, Dynamic, Vocal et Clear.

Les écouteurs Audio Technica ATH-CKS30TW+ ne vous noient pas seulement dans les basses ; ils sont également dotés d’une suppression active du bruit. D’un simple toucher, les capteurs tactiles vous permettent d’activer la fonction de suppression du bruit. C’est parfait pour tout bloquer, des discussions au bureau au bourdonnement du tube. De plus, les fonctions de transparence signifient que vous n’avez pas besoin de les retirer pour discuter ou rester conscient de votre environnement.

La durée de vie de la batterie est solide, avec jusqu’à 6 h 30 promises par les écouteurs eux-mêmes (même avec la suppression du bruit activée). Vous obtiendrez un total de 17 h 30 en incluant l’étui de chargement. Désactivez la suppression du bruit et vous obtenez 7 h 30 avec les écouteurs et 20 heures au total avec l’étui.

Les nouveaux écouteurs d’Audio Technica sont disponibles en quatre couleurs : noir mat, beige clair, feuillage persistant vif et squelette translucide. Ils s’adaptent parfaitement à vos oreilles, gardant les basses à l’intérieur et les bruits extérieurs à l’extérieur. Audio Techinca estime qu’ils sont suffisamment confortables pour les séances de gym en sueur ou les sorties à la plage, grâce à un indice d’étanchéité IP55 et à la poussière. Et grâce à des fonctionnalités pratiques telles que l’alerte hors de portée et le localisateur de produit, la perte de vos écouteurs devient une chose du passé.

Intéressé par ces têtes impressionnantes ? Les écouteurs sans fil Audio-Technica ATH-CKS30TW+ seront disponibles juillet directement auprès d’Audio Technica. Ils coûtent 99 €, ce qui vous en donne pour votre argent.