CMF by Nothing lance les CMF Phone 1, CMF Buds Pro 2 and CMF Watch Pro 2

La marque de Nothing révèle son premier smartphone, au même moment que ses écouteurs sans fils et sa montre de seconde génération.

CMF, la sous-marque de l’entreprise londonienne de technologie Nothing, a annoncé un trio de nouveaux produits : le CMF Phone 1, la CMF Watch Pro 2 et les CMF Buds Pro 2. En moins d’une année, CMF by Nothing a prouvé que les produits design et de haute qualité ne se limitent pas à une catégorie de prix élevés.

Avec des performances à la pointe de son segment, un système de caméra incroyable, un écran merveilleusement lumineux et un design unique et personnalisable, le CMF Phone 1 est l’ultime smartphone de tous les jours.

Fusion d’une lunette de montre interchangeable au design saisissant avec les meilleures performances de sa catégorie et un ensemble de fonctions intelligentes essentielles, la CMF Watch Pro 2 est un compagnon polyvalent de tous les jours.

Élevez votre expérience audio avec les CMF Buds Pro 2. Doté d’un double haut-parleur, de la technologie LDAC™ et certifiés pour Hi-Res Audio Wireless. Ils bénéficient également de la réduction de bruit active Smart ANC jusqu’à 50 dB et de la commande pionnière Smart Dial.

“Le CMF Phone 1, la CMF Watch Pro 2, et les CMF Buds Pro 2 mettent en valeur l’approche unique de Nothing pour intégrer la créativité, la praticité et la personnalisation à travers le design.” a déclaré Carl Pei, PDG de Nothing. “Ces produits témoignent de notre engagement d’injecter du fun dans une industrie ennuyeuse, et je suis très enthousiaste à l’idée d’avoir les retours du marché”.



CMF Phone 1

Le CMF Phone 1 offre une performance de premier plan dans son segment grâce à la technologie de pointe du processeur MediaTek Dimensity 7300 5G qui a été conçu en commun avec Nothing pour fournir une alimentation rapide, fiable et efficace. Abritant une importante batterie 5000mAh, elle permet aux utilisateurs du CMF Phone 1 de l’utiliser jusqu’à deux jours avec une seule charge. Avec jusqu’à 16 Go de RAM en utilisant un RAM Booster pour des tâches multiples sans effort, il est le compagnon ultime au quotidien.

Le CMF Phone 1 possède un système de caméra puissant laissant les utilisateurs capturer des moments de vie avec une caméra arrière Sony 50 MP ainsi qu’un capteur portrait dédié pour un effet de flou plus précis. Sur la face avant du téléphone, vous pouvez retrouver une merveilleuse caméra selfie 16MP. Tout cela se fait par le biais d’une éblouissante dalle de 6.67” Super AMOLED capable de reproduire un milliard de couleurs vibrantes sur le noir le plus profond. Avec un taux de rafraîchissement adaptatif ultra-fluide de 120 Hz pour des interactions transparentes.

Promesse d’une expérience utilisateur rapide et fluide avec des options de personnalisation fonctionnelles et personnelles, , c’est Nothing OS 2.6.. Le meilleur d’Android avec une esthétique qui semble unique et qui fait partie de l’univers de CMF by Nothing. Merveilleux par sa conception, l’originalité du CMF Phone 1 réside dans son adaptabilité. Les utilisateurs peuvent changer la coque arrière pour une couleur qui correspond à leur humeur ou ajouter des accessoires personnalisés pour créer une expérience quotidienne entièrement personnalisée.



CMF Watch Pro 2

Une smartwatch polyvalente et élégante dotée d’une lunette interchangeable, d’un écran AMOLED toujours allumé de 1,32 pouce offrant une haute résolution et de plus de 100 cadrans de montre avec des options personnalisables.

Il prend en charge plus de 120 modes sportifs et reconnaît automatiquement 5 sports. Il permet également de surveiller 24 heures sur 24 la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang (SpO₂) et les niveaux de stress.

Les utilisateurs peuvent passer des appels Bluetooth, contrôler la musique et utiliser des fonctions intelligentes telles que la réception de notifications, le contrôle à distance de la caméra et la vérification de la météo. Il est conçu pour s’adapter à un mode de vie actif et résiste à l’eau et à la poussière selon la norme IP68, avec une autonomie de batterie pouvant atteindre 11 jours.



CMF Buds Pro 2

Conçu pour rehausser votre expérience d’écoute grâce à des fonctions phares. Avec un cadran intelligent personnalisable sur le boîtier, contrôlez sans effort chaque aspect du son du bout des doigts.

Alimentés par des doubles haut-parleurs qui combinent un haut-parleur de basses de 11 mm et un tweeter de 6 mm. Associés à la technologie LDAC™, certifiée Hi-Res Audio Wireless et Dirac Opteo™, les Buds Pro 2 donnent un son HiFi merveilleusement immersif et vibrant. Profitez d’une clarté audio irréprochable et d’une concentration ininterrompue grâce à la réduction active du bruit hybride avancée allant jusqu’à 50 dB et à une gamme de fréquences étendue allant jusqu’à 5000 Hz.

La communication reste claire grâce aux 6 micros HD dotés de la technologie Clear Voice 2.0 et de la réduction du bruit du vent 2.0, pour des appels d’une grande clarté quel que soit l’environnement. Pour ceux qui recherchent une immersion plus profonde, l’effet Spatial Audio vous enveloppe dans un paysage sonore tridimensionnel.

Ils offrent une autonomie totale impressionnante de 43 heures et une charge rapide de 10 minutes pour 7 heures de lecture.

Le CMF Phone 1 sera disponible en deux modèles :

• 8GB + 128GB – 239 €

• 8GB + 256GB – 269 €



Les accessoires du CMF Phone 1 sont les suivants :

• Coque (Noir, orange, vert clair, bleu) – 35 €

• Support Stand – 25 €

• Lanière – 25 €

• Coque avec porte-cartes – 25 €

CMF Watch Pro 2 – 69 €

CMF Watch Pro 2 – Ensemble lunette interchangeable + bracelet – 19 €

CMF Buds Pro 2 – 59 €

Tous les produits seront disponibles à l’achat sur cmf.tech et Amazon.