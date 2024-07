Denon s’associe à Katy Perry pour promouvoir ses écouteurs PerL

Denon, pionnier de la technologie audiophile, est ravi d’annoncer un partenariat mondial inédit avec la pop star emblématique Katy Perry pour le lancement de ses nouveaux écouteurs sans fil Denon PerL True Wireless.

Équipés de la Masimo Adaptive Acoustic Technology (AAT), ces écouteurs représentent une avancée significative dans l’expérience audio. Ce partenariat coïncide avec le lancement de la campagne Denon “Your Music Tuned Your Way” et marque le début d’une nouvelle ère passionnante pour la célèbre marque audio et l’artiste de renommée mondiale. Grâce à la fusion de la signature sonore de Denon et de la technologie révolutionnaire Masimo AAT, les audiophiles embarqueront pour un voyage auditif marqué par une profondeur, des détails et une clarté inégalés, adaptés précisément à leur profil auditif individuel. En créant un profil auditif personnalisé basé sur la réponse auditive complète de l’oreille, les écouteurs Denon PerL créent une expérience d’écoute ultime pour les fans, qui renforcera leur connexion avec la nouvelle musique de Katy.

”La musique a toujours occupé une place prépondérante dans ma vie. Il ne s’agit pas seulement d’écouter, mais de ressentir chaque note et de vivre la musique d’une manière qui résonne avec ce que je suis, en s’immergeant dans chaque détail. Et c’est ce que les Denon PerL vous font vivre. Ils semblent avoir été conçus spécialement pour moi “, a déclaré Katy. “Ce partenariat correspond parfaitement au timing de mon nouvel album dance-pop et aidera mes fans à profiter d’une expérience sonore aussi unique qu’eux. Avec Denon PerL, mes fans ressentiront chaque battement de leurs chansons préférées, y compris mon nouveau single, “Woman’s World” et mon prochain album.”

Les Denon PerL et PerL Pro sont disponibles sur le site Denon au prix de 199 € et 349 €.