Ces nouvelles G-Shock Inside Out 2 apportent de la joie au poignet

La dernière collection Inside Out 2 de G-Shock regorge d’émotions colorées, ce qui en fait les montres parfaites pour l’été.

Il est bien connu qu’aucune collection de montres n’est complète sans un ou deux Casio G-Shock. Elles sont fiables et robustes, ce qui signifie que vous pouvez en mettre une le matin et la porter en toute confiance lors de toutes les aventures de la journée. Elles sont également élégantes et ont la capacité de transcender l’échelle socio-économique.

En tant que montre d’été, il n’y a probablement rien de mieux, c’est pourquoi vous devriez ajouté deux des dernières versions de G-Shock aux couleurs vives à votre collection (juste à temps pour la canicule). Ces modèles sont réalisés en collaboration avec Disney et Pixar pour célébrer la sortie d’Inside Out 2.

Si vous n’avez pas encore regardé le film (ni même vu la bande-annonce), Inside Out 2 revient dans l’esprit de l’adolescent Riley au moment même où le quartier général subit une démolition soudaine pour faire place à de nouvelles émotions. Oui, la joie, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût ont maintenant été rejoints par l’anxiété, l’envie, l’ennui et l’embarras.

La collection « Colors With Feeling » est composée de dix modèles adoptant chacun une couleur distinctive inspirée des stars du film sur le thème de l’émotion. La collection comprend les modèles GA-2100, GMA-P2100 et Baby-G. La GA-2100-9A9ER est une montre jaune vif inspirée du personnage Joy. Elle est également proposée en bleu turquoise (que je pourrais également envisager d’ajouter à ma collection), en rose vif et en blanc pur.

Populairement connue sous le nom de Casioak, la série 2100 présente la lunette octogonale désormais distinctive. On l’a trouvée exceptionnellement confortable, étant l’une des montres G-Shock les plus fines disponibles. La lunette et le bracelet sont fabriqués à partir de résine écologique à base biologique, qui est raisonnablement flexible.

Les caractéristiques jaune vif le font vraiment ressortir, mais, malgré sa palette de couleurs monochromes, je le trouve remarquablement facile à lire.

Son mouvement à quartz comprend des fonctionnalités d’heure double et d’heure mondiale, tandis qu’un chronomètre intégré et un compte à rebours répondent à divers besoins de chronométrage. Plusieurs alarmes vous permettront de vous réveiller à l’heure.

C’est indéniablement une montre ludique et agréable à porter – elle rappelle le dynamisme d’une balle de tennis (et qui n’aime pas les balles de tennis).

La BGD-10K-6ER est un modèle Baby-G violet pastel inspiré du personnage Fear. Elle est également disponible en rose vif, blanc pur et violet plus éclatant. Malgré sa petite taille, elle est toujours totalement résistante aux chocs et présente un design coloré inspiré de la mode Y2K de la fin des années 90. Elle est livrée avec un clip spécial, un étui porte-clés rose vif et un bracelet, ce qui permet de le porter comme une montre-bracelet ou de l’accrocher au bracelet comme un sac ou comme une breloque de ceinture.

Cela signifie que vous pouvez également facilement retirer le bracelet qui l’accompagne et le remplacer par un bracelet en nylon grâce aux attaches fixes, pour un look plus « tactique ».

Appuyez sur le bouton lumineux lorsque la montre est en mode Indication de l’heure et une série d’animations pixel-art apparaissent de manière aléatoire sur l’écran LCD, un peu comme un Tamagotchi sans responsabilité. Elle dispose d’une fonction heure mondiale, de cinq alarmes quotidiennes et est étanche jusqu’à 100 m. C’est une montre vraiment amusante, et à 69,90 £, parfaite pour les enfants (ou les adultes qui n’ont pas encore grandi).

Enfin rassurez-vous : la marque Inside Out 2 est uniquement destinée au marketing – il n’y a aucune mention du film sur la montre. C’est parfait si vous êtes fan de la montre, mais pas fan des films.