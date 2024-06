Le Moto Tag de Motorola est l’Airtag alt que tous les propriétaires d’Android attendaient

Ne perdez plus jamais vos clés grâce à la compatibilité Find My et au suivi UWB.

La perte de vos clés est-elle devenue si courante que vous possédez une carte de fidélité chez votre serrurier ? Le tracker de gadget Moto Tag de Motorola pourrait réduire les frais d’intervention. Cette alternative Apple Airtag utilise le réseau Find My Device récemment mis à niveau de Google pour localiser votre équipement étiqueté à quelques centimètres seulement, partout dans le monde.

Lancé aux côtés des téléphones pliables Razr 50 Ultra et Razr 50, le Moto Tag intègre le Bluetooth LE et Ultra Wideband (UWB). Ce dernier lui permet de s’appuyer sur les téléphones Android à proximité, indiquant sa position en temps réel même si vous n’êtes pas à proximité d’un réseau Wi-Fi. Find My Device est intégré à Android à un niveau si bas que vous ne devriez jamais pouvoir en perdre un lorsque le tag est à moins de 100 mètres d’un téléphone Android

Motorola a judicieusement adapté les dimensions de l’Airtag d’Apple, de sorte que le Moto Tag s’adaptera parfaitement à n’importe quel accessoire, porte-clés ou poche cachée compatible AirTag. Il est également résistant aux intempéries IP68 et peut donc être laissé exposé aux éléments – par exemple dans un endroit subtil sur un vélo-poussette pour plus de tranquillité d’esprit lors des déplacements.

Un seul bouton sur le dessus peut faire sonner un smartphone couplé, au cas où vous l’auriez égaré. Ou si vous êtes sûr de pouvoir suivre vos gadgets, il peut être utilisé comme déclencheur d’appareil photo. Vous pourrez en acheter un dans une gamme de couleurs pastel. Une pile de type montre devrait durer plusieurs mois de suivi et se remplace facilement sans aucun outil. Les propriétaires d’Android pourront se procurer un Moto Tag à partir de fin juillet.