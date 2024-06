La nouvelle gamme Go d’Aver Media propose des produits dédiés aux personnes mobiles. Le Core Go (89,90 €) est un hub qui permet de charger plusieurs produits en simultané (100W), diffuser l’image de ta console sur un moniteur externe via HDMI, et propose un port USB en plus pour connecter une manette par exemple.



L’Ultra Go (279,90 €) est une version dock avec une connectivité plus fournie, capture jusqu’en 4k30 et possibilité d’enregistrer son gameplay sans PC via Micro SD.