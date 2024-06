50 ans d’Hello Kitty – une nouvelle collection inédite CASETiFY

Des designs fantaisistes inspirés par les délices des snacks Japonais : la collection Hello Kitty x CASETiFY.

CASETiFY, la première marque mondiale d’accessoires technologiques, collabore avec Hello Kitty de Sanrio sur une gamme d’accessoires technologiques inspirés par les friandises emblématiques des supérettes et konbini Japonais. Les fans peuvent désormais acheter la collection complète sur casetify.com.



Hello Kitty est une jeune fille au grand cœur dont le nœud rouge caractéristique se porte sur l’oreille gauche. Les fans de ce personnage mondialement connu peuvent désormais célébrer les 50 ans de leur héroïne préférée avec une collection dédiée aux friandises sur le thème d’Hello Kitty. La collaboration s’inscrit dans un thème de collation inspiré par les emballages de produits alimentaires des magasins de proximité mettant en valeur Hello Kitty. Les dessins s’inspirent de snacks et de boissons tels que le thé au lait, les biscuits sandwichs à la crème de lait, le café au lait et bien d’autres encore. La collection est principalement composée de rouge et de blanc, avec des touches de bleu.



Les coques de téléphone de la collection sont compatibles avec iPhone, Samsung et Google Pixel et disponibles sur les étuis Impact, Ultra Impact, Impact Ring Stand, Mirror, Clear et Bounce de CASETiFY. La gamme complète de produits s’étendra à une série d’accessoires, notamment les AirPods et AirPods Pro, les bracelets pour montres Apple, les coques et housses pour iPad, MacBook et les accessoires MagSafe. Tous les produits de la collection se vendront entre 35.99 et 125.99 €.

La collection Hello Kitty x CASETiFY est disponible depuis le 13 juin à l’achat en ligne sur casetify.com/co-lab, via l’application CASETiFY Co-Lab (disponible dès maintenant sur l’App Store), et dans certains CASETiFY Studio.