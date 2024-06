Mercedes CLE, la réinvention d’une lignée à succès

Le nouveau CLE Coupé pose de nouvelles références en matière d’efficience. Cela grâce à une électrification de toutes les motorisations et un downsizing intelligent. Tous les moteurs intègrent un système ISG 48-volt.

Avec 4,85 m de long, 1,86 m de large et une hauteur de 1,42 m, ce nouveau coupé offre une habitabilité hors normes. Le coupé CLE hérite des dernières innovations de la Classe E. C’est le second véhicule de la gamme à intégrer un système MBUX (Mercedes-Benz User Experience) de 3e génération. Il devient ainsi le coupé le plus intelligent de l’histoire Mercedes-Benz.

Le nouveau CLE s’inscrit dans la lignée à succès des Classe C et Classe E Coupé / Cabriolet. Polyvalent, situé entre la gamme C et la gamme E, du point de vue des dimensions, il se rapproche plus d’une Classe E Coupé. Il propose une meilleure habitabilité, supérieure en tout point à celle de la Classe C Coupé (et de la concurrence). Plus dynamique que le coupé Classe E, il embarque la dernière génération de MBUX. Par ailleurs, Mercedes-Benz continue à proposer une version cabriolet.

Le Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ 6 cylindres en ligne de 3,0 l est préparé avec soin par les ingénieurs de Mercedes-AMG. Il développe 448 ch et 560 Nm. En plus d’un Turbocompresseur traditionnel, Il est équipé d’un compresseur électrique supplémentaire pour un couple élevé dès les bas régimes. Il apporte un mode OverBoost de + 40Nm soit un total de 600 Nm pendant 10 sec. Sa propulsion électrifiée avec alternodémarreur intégré de deuxième génération (ISG2) apporte une puissance supplémentaire 17 kW (23 ch).