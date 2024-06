Soldes d’été : Nothing propose des promotions sur le Phone (2) et Phone (2a)

Nothing présente ses promotions pour les soldes d’été du 26 juin au 17 juillet 2024. Dans ce cadre, Nothing mettra à l’honneur le Phone (2) sous toutes ses coutures ainsi que le Phone (2a) avec des promotions chez toutes les enseignes participantes.



Nothing Phone (2) : un modèle de design

Le Nothing Phone (2) incarne l’essence même de la simplicité et de l’élégance. Avec son design minimaliste et épuré, il offre une expérience utilisateur immersive et sans distraction. Doté d’un écran OLED cristallin et d’une résolution époustouflante, chaque interaction avec ce téléphone est une véritable délectation visuelle. Son interface intuitive et fluide, combinée à des performances de pointe, garantit une utilisation sans effort au quotidien. De plus, la caméra haute résolution capture des moments précieux avec une clarté remarquable, tandis que la batterie longue durée assure une autonomie fiable tout au long de la journée. Le Nothing Phone (2) est bien plus qu’un simple appareil, c’est une extension d’un style de vie moderne et sophistiqué.

Le Nothing Phone (2) profitera des remises ci-dessous chez Boulanger, Fnac, Darty et LDLC.

• Phone (2) 512Go : 250€ de remise (soit 599€ en prix recommandé)

• Phone (2) 256Go : 220€ de remise (soit 529€ en prix recommandé)

• Phone (2) 128Go : 130€ de remise (soit 449€ en prix recommandé)

Nothing Phone (2a) : un modèle pour une expérience optimale

Le Phone (2a) vise à offrir une expérience quotidienne du smartphone optimale, en répondant aux besoins essentiels des utilisateurs grâce à l’expertise, l’ingénierie et au savoir-faire de Nothing. Avec le Phone (2a), Nothing lance un appareil destiné aux personnes qui aiment explorer de nouvelles innovations comme de nouveaux designs, mais surtout qui savent ce qu’elles attendent (et n’attendent pas) de leur smartphone. Ce nouveau téléphone embarque un processeur unique et puissant, un double appareil photo arrière exceptionnel de 50 mégapixels, un écran AMOLED flexible très lumineux et un système d’exploitation intuitif qui offre une expérience rapide et fluide à chaque interaction.

Le Nothing Phone (2a) profitera des remises ci-dessous chez Boulanger, Fnac, Darty et LDLC.

• Phone (2a) 256Go : 20€ de remise (soit 379€ en prix recommandé)

• Phone (2a) 128Go : 20€ de remise (soit 329€ en prix recommandé)