Tudor Pelagos FXD Chrono Cycling Edition, un boîtier en composite de carbone

Fou de vélo ? Découvrez la nouvelle Pelagos FXD Chrono Cycling Edition de Tudor.

Quelques semaines seulement après Watches and Wonders 2024, Tudor présente un nouveau chronographe dans sa gamme : la Tudor Pelagos FXD Chrono Cycling Edition, spécialement conçu pour les coureurs de l’équipe Tudor Pro Cycling.

Ce chronographe sur le thème du cyclisme est ultra léger, utilisant un boîtier en composite de carbone (tout comme les vélos de course les plus rapides) et un calibre de manufacture haute performance. Bien sûr, une montre conçue pour le cyclisme professionnel doit résister aux exigences extrêmes de ce sport. ‘Cest pourquoi la FXD Chrono Cycling Edition comprend des éléments en titane qui contribuent à rendre la montre plus robuste. Le boîtier en composite de carbone noir de 43 mm comporte des cornes fixes et ne mesure que 13,2 mm d’épaisseur (ce qui est beaucoup plus fin que le Black Bay Chrono classique à 14,4 mm).

Les concepteurs de Tudor n’ont pas seulement pris en compte la durabilité de la montre : elle est également destinée à être utile aux cyclistes pendant qu’ils passent du temps sur le vélo. Ainsi, alors qu’une échelle tachymétrique typique d’un chronographe est calibrée pour les vitesses du sport automobile, la Cycling Edition propose une échelle plus adaptée au cyclisme.

L’échelle rouge du chronographe est enroulée autour du cadran en spirale, permettant de lire d’un seul coup d’œil les vitesses moyennes auxquelles les cyclistes évoluent régulièrement. Le cadran noir mat met également la lisibilité au premier plan – en utilisant les couleurs de la Tudor Pro Cycling Team. Les index carrés emblématiques et les aiguilles « flocon de neige » offrent des surfaces lumineuses plus grandes et sont fabriqués à partir d’un composite céramique luminescent pour une meilleure lisibilité.

Cette Pelagos FXD Chrono Cycling Edition est animée par le calibre de fabrication MT5813 avec un mécanisme à roue à colonnes et un embrayage vertical. Il est livré avec un rotor monobloc ajouré en tungstène signature.

Le MT5813 dispose d’une réserve de marche de 70 heures, d’un spiral en silicium et est certifié par le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC).

Cette montre est présentée sur un bracelet en tissu monobloc, composé d’un tissu technique tissé jacquard noir uni de 22 mm et d’une boucle traditionnelle.

Si vous êtes sérieux au sujet du cyclisme et que vous avez envie de vous procurer le Tudor Pelagos FXD Chrono Cycling Edition, il est maintenant disponible au prix de 5340 €.