La petite mais puissante tablette de gaming Legion Tab de Lenovo va débarquer

Cette tablette miniature musclée promet des fréquences d’images élevées pour les fans de parties nomades interminables.

Les tablettes petites et puissantes ne sont pas vraiment monnaie courante de nos jours, la plupart des fabricants choisissant de voir grand dans l’espoir de rivaliser avec l’iPad Pro conquérant. Les autres ont tendance à penser à rester abordables. Lenovo cherche à changer cela avec la Legion Tab, une tablette de 8,8 pouces aux bonnes performances gamins.

Jusque-Làe-là disponible uniquement en Chine, le Legion Tab se dirige désormais vers l’Europe, le Moyen-Orient et d’autres pays asiatiques pour combler le fossé entre les ordinateurs portables Legion de Lenovo et l’ordinateur gamin Legion Go.

Avec une résolution de 2 560 × 1 600, la Legion Tab embarque de nombreux pixels pour sa taille – et le taux de rafraîchissement de 144 Hz garantit une mise à jour rapide. Une luminosité maximale de 500 nits ne vous obligera pas à chercher vos lunettes de soleil, mais il devrait quand même y avoir suffisamment de punch de rétroéclairage pour donner aux vidéos Dolby Vision et HDR10 un peu plus de punch.

Un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et 12 Go de RAM fournissent la puissance ; cela ne surpassera pas les meilleurs smartphones Android dans les benchmarks, mais devrait très bien gérer les jeux téléchargés depuis le Google Play Store. Une chambre à vapeur surdimensionnée promet également de la garder au frais sous pression, tandis qu’un trio de modes de puissance vous permet de choisir entre efficacité et performance.

Les 256 Go de stockage intégré sont assez généreux, et il existe également une extension de carte microSD pour ajouter une capacité supplémentaire plus tard.

Une batterie de 6 550 mAh devrait être idéale pour les périodes de jeu très longues, tandis que la prise en charge de 45 W vous permettra de recharger en un rien de temps. Il existe également un passthrough gaming. Vous pouvez donc jouer uniquement sur secteur et éviter de générer une chaleur excessive. Son deuxième port USB-C est pratique pour les accessoires filaires.

Sans contrôleur dans la boîte, le Legion Tab n’essaie pas pour autant de rivaliser avec les consoles de jeux portables comme le Steam Deck. On s’attend à ce que la plupart des acheteurs l’utilisent pour les jeux Android sur grand écran et (chuchotez-le, de peur que les avocats de Nintendo ne vous entendent) pour l’émulation.

Cette Lenovo Legion Tab devrait être en vente courant mars, directement via Lenovo. Les prix devraient commencer à 599 €.