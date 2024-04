L’ICE smart 2.0 arrive avec un bracelet milanais rose-gold 

La nouvelle montre connectée ICE smart two AMOLED est désormais disponible avec un magnifique bracelet milanais or rose.



Cette montre connectée qui offre toutes les fonctionnalités classiques des montres connectées, de la météo à la forme, au sommeil, à la santé, aux nombres de pas et de calories brûlées, sans oublier la tension artérielle et la fréquence cardiaque est désormais aussi belle qu’High-Tech !



L’ICE smart two conserve ses fonctionnalités intégrées pour suivre la météo, la forme, le sommeil, la santé ou les séances de sport. Elle enregistre le nombre de pas, la distance parcourue et les calories brûlées pendant la journée. Via ses capteurs intégrés, elle permet de mesurer la tension artérielle, la fréquence cardiaque et même le taux d’oxygène sanguin. Elle enregistre et affiche la durée totale des périodes de sommeil, ainsi que les phases de sommeil profond et de sommeil léger constatées durant la dernière nuit. Enfin, son mode Entraînement est compatible avec plus de 100 activités physiques et sportives (marche, course en extérieur, vélo, saut à la corde, yoga, fitness, tennis, et bien d’autres !).



L’ICE smart two se dote par ailleurs de nouvelles fonctions comme la possibilité de voir l’heure lorsque l’écran est en veille (mode always-on), de choisir parmi 6 illustrations d’écrans, d’intégrer 15 contacts favoris et de choisir parmi 3 modes de vibrations avec la possibilité d’en augmenter l’intensité. Son écran AMOLED passe de 1,85’’ à 1,96’’ avec un boîtier en alliage aluminium et un bouton qui offre un raccourci vers les contacts favoris. Toujours compatible avec les systèmes Android et IOS, la mémoire interne passe de 64 à 128 Mo.

Ice-Watch décline désormais cette ICE smart two dans deux nouvelles tailles pour les poignets plus fins : un cadran rond (1.2’’) et un cadran carré (1,7’’).



Toutes les données collectées sont directement consultables sur votre smartphone via l’application ICE SMART. En effet, la ICE SMART est associée à une application mobile permettant d’afficher rapidement l’ensemble des éléments captés par la montre. Compatible iPhone (iOS 9.0+) et Android (Android 5.0+), l’application ICE SMART peut être téléchargée sur le Play Store de Google et l’App Store d’Apple.





Fabriqué en métal rose-gold, ce nouveau bracelet milanais souple et résistant est super confortable à porter au poignet. Il possède une fermeture simple et efficace avec un fermoir à coulisse. Il s’adaptera parfaitement à votre montre connectée ICE smart one et ICE smart two.





ICE smart two Amoled 99 € + Nouveau Bracelet Rose-Gold 24 €

ICE smart two Amoled et du bracelet milanais : 123 €



En vente sur le site d’Ice-Watch : www.ice-watch.com