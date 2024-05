Apple Pencil Pro pour iPad : de nouvelles fonctionnalités majeures

L’Apple Pencil Pro serait le premier stylet “pro”, avec des fonctionnalités supplémentaires telles que des gestes de pression et une gomme.

Apple organisait le 7 mai son événement de lancement “Let Loose”, au cours duquel nous nous attendions à voir de nouvelles versions d’iPad et un Apple Pencil actualisé. Mais il semble que la révélation du stylet aura été plus importante que ce que nous pensions au départ. Apple a en effet présenté un tout nouveau modèle Apple Pencil Pro, avec cette grande fonctionnalité en tête d’affiche de l’accessoire.

La nouveauté phare de ce stylet est un geste de « pression » pour certaines actions. Il y a un nouveau capteur à l’intérieur pour détecter ces pressions, tout comme sur les tiges des AirPods Pro. Il fournira des commentaires grâce à l’haptique et vous permettra d’afficher des menus. Un nouveau gyroscope vous permettra de faire rouler le crayon pour plus de contrôle.

Tout est désormais totalement sans fil. Il s’associe, se stocke et se charge magnétiquement sur le côté du nouvel iPad Pro. Il prend également désormais en charge Find My, au cas où vous le perdriez. Les développeurs peuvent même créer des interactions personnalisées, offrant ainsi aux utilisateurs encore plus d’options. Il fonctionne à la fois sur l’iPad Air et l’iPad Pro à partir de 2024.

Auparavant, la gamme de stylets pour la tablette d’Apple était assez déroutante. Il comprenait l’Apple Pencil (1re génération), l’Apple Pencil (2e génération) et l’Apple Pencil (USB-C). Merci mon Dieu pour les parenthèses, hein ? Évidemment, vous achetez un Apple Pencil (USB-C) pour votre iPad USB-C. Sauf que non. Parce que USB-C indique que l’Apple Pencil lui-même possède un port USB-C (caché). Contrairement à la 1ère génération (Lightning) et à la 2ème génération (sans fil). Nous avons comparé toutes les options Apple Pencil dans un guide.

Le prix commence à seulement 129 $ et est disponible à la commande dès aujourd’hui. L’expédition commencera la semaine prochaine. Notez que les options Apple Pencil ont été réduites à seulement deux choix pour les nouveaux iPad Air et Pro – elles ne prennent pas en charge les anciens modèles. Ce nouveau stylet n’est pas non plus compatible avec les anciens modèles d’iPad.