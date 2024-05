Honor et Porsche lancent leur smartphone Magic 6 RSR

Après avoir présenté cette édition spéciale Honor Magic 6 avec Porsche plus tôt cette année, vous allez enfin pouvoir l’acheter.

Une collaboration technologique que vous pouvez rayer de votre liste est Honor et Porsche. Le géant de la technologie et le constructeur automobile se sont récemment associés pour lancer une édition spéciale du Magic V2. Il s’agissait du Porsche Design Magic V2 RSR, qui devrait devenir l’un des meilleurs smartphones pliables. Après avoir teasé un autre appareil lors de l’exposition MWC 2024, le duo est de retour avec un autre appareil – une édition spéciale du Magic 6. Cette collaboration est baptisée Magic 6 RSR, réalisée en collaboration avec Porsche Design. Il offre un design limité, avec tout ce que les clients aiment du smartphone Magic 6 en dessous.

Le Magic 6 RSR est fortement influencé par la philosophie structurelle des conceptions de Porsche. Le téléphone présente un motif hexagonal emblématique. Un clin d’œil à la précision géométrique que l’on retrouve dans de nombreuses voitures de sport Porsche. Honor et le Magic 6 RSR de Porsche Design intensifient le jeu en incorporant du titane dans sa construction. C’est le même type que celui utilisé dans le sport automobile pour les pièces qui doivent être légères tout en étant capables de résister à des contraintes élevées. Vous trouverez le Magic6 RSR en deux options de couleurs : Agate Grey et Frozen Berry. Les deux sont un hommage direct à certains des modèles les plus vénérés de Porsche. La conception du téléphone présente également une ligne de crête nette et symétrique qui non seulement ajoute à l’apparence dynamique, mais améliore également la sensation du téléphone dans votre main.

À l’avant, vous trouverez un écran LPTO « quad courbé » de 6,8 pouces, ce qui signifie essentiellement qu’il s’incurve vers le bas de tous les côtés. Il n’y a aucune allégation de luminosité maximale très élevée. Mais il est doté d’un verre NanoCrystal Shield ultra résistant avec une résistance aux chutes 10 fois supérieure à celle du verre standard. Honor affirme que lors d’un test de chute, il restera ininterrompu par rapport à l’iPhone 15 Pro Max et au Galaxy S24 Ultra. À l’intérieur, le tout est alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 3 pour d’excellentes performances.

Il existe un téléobjectif périscope OIS de 180 MP f/2,6 avec un modeste zoom optique 2,5x et un zoom numérique jusqu’à 100x. Comme pour les autres zooms numériques, cela peut être efficace si vous parvenez à maintenir le téléphone suffisamment stable. À cela s’ajoutent un capteur de caméra principal ultra-large de 50 MP (f/2.0, EIS) et un capteur de caméra principal OIS de 50 MP f/2.0. L’IA est désormais intégrée au système de caméra pour mieux détecter les mouvements, prédire les mouvements et capturer efficacement même les mouvements rapides. Il existe également un capteur selfie de 50 MP.

Tout cela vous coûtera un peu plus cher que le Magic 6 habituel. Le Honor Porsche Design Magic 6 RSR est proposé à 2699 €. Si vous pouvez vous offrir une Porsche, vous pouvez bien vous offrir ce smartphone !