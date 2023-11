Circular Ring Slim, le gadget nomade ultime, toujours plus fin et intelligent

Rien ne vous fait plus remarquer en tant que touriste dans une ville étrange comme le fait de regarder votre smartphone toutes les 30 secondes pendant que vous essayez de suivre les conseils de Google vers votre Airbnb. Si vous souhaitez vous fondre dans la population locale, le nouveau Circular Ring Slim utilise l’haptique pour vous aider à naviguer dans des rues inconnues, afin que vous puissiez vous repérer sans sortir votre téléphone de votre poche.

Si le voyage vous stresse encore, il peut également utiliser les vibrations pour vous guider dans des exercices de respiration guidés afin de faire baisser votre fréquence cardiaque. Vous pouvez même utiliser l’haptique pour vous réveiller le matin. Circular estime qu’il s’agit de l’anneau intelligent le plus fin et le plus léger jamais conçu, avec seulement 2,2 mm et ne pesant que 2 grammes. Il est subtil, en titane noir mat, il ne devrait donc pas se démarquer des appareils portables concurrents, et le bouton vu sur les anneaux de la génération précédente a été abandonné maintenant que l’haptique est entièrement intégrée.

Il y a encore de la place à l’intérieur pour un accéléromètre à trois axes, un capteur de température de surface et un capteur PPG à trois longueurs d’onde, pour surveiller votre fréquence cardiaque et respiratoire, votre niveau d’oxygène dans le sang et la température de votre peau, ainsi que le suivi des mouvements et du sommeil quotidiens.

La batterie intégrée dure six jours 24h/24 et 7j/7, collectant des données toutes les 2 minutes et avec une mémoire intégrée pour 20 jours de données de santé. Il est lié à l’assistant intelligent Kira+ de Circular, qui analyse vos habitudes quotidiennes et définit des objectifs de santé via l’application compagnon pour smartphone, qui ne nécessite pas d’abonnement mensuel. Il crachera également toutes les données accumulées sur Google Fit et Apple HealthKit.

Ce Circular Ring Slim est en précommande pour 229 € dès maintenant sur le site officiel circular.xyz, les premiers clients en recevant un au doigt à partir du 15 décembre.