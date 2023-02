Une Maurice Lacroix Aikon avec Mahindra Racing

Maurice Lacroix poursuit sa course en étroite collaboration avec Mahindra Racing en 2023. S’appuyant sur leurs valeurs communes, en particulier leur volonté de vivre dans un monde plus respectueux de l’environnement, les deux entreprises sont heureuses de présenter la nouvelle AIKON #tide Mahindra. Parée des couleurs de l’équipe de course et fabriquée à partir de plastique recyclé issu de l’océan, cette montre urbaine contribue à une bonne cause, celle de créer un monde plus propre pour tous.

En 2020, Maurice Lacroix a été nommé chronométreur officiel de Mahindra Racing, une équipe fondatrice du Championnat du monde de Formule E ABB FIA. Il s’agit d’un sport dynamique qui ne cesse de se renouveler à mesure que la technologie évolue. De nos jours, les monoplaces 100 % électriques peuvent atteindre les 320 km/h et sont capables de passer de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Maurice Lacroix soutient Mahindra Racing non seulement pour son succès sur la piste, actuellement avec 23 podiums et 5 victoires, mais aussi pour son engagement en faveur de l’environnement. En effet, l’équipe de course promeut activement les technologies électriques comme solution pour améliorer la qualité de l’air et lutter contre le changement climatique. Les valeurs de Mahindra Racing se reflètent également dans l’entreprise horlogère, raison principale pour laquelle les deux marques ont décidé de conclure un partenariat à long terme.

L’année dernière, la marque horlogère suisse a dévoilé sa première édition de l’AIKON #tide, confectionnée à partir de plastique recyclé issu de l’océan. Il faut 17 bouteilles en plastique pour fabriquer une AIKON #tide et son emballage, ce qui signifie 17 bouteilles de moins dans l’océan. L’AIKON #tide possède les mêmes caractéristiques que les autres membres de la famille AIKON : la qualité suisse, la précision horlogère, le style urbain et une valeur perçue élevée. En récupérant les bouteilles en plastique dans les océans, Maurice Lacroix s’engage ainsi à soutenir une bonne cause en contribuant à la création d’un monde plus propre.

Aujourd’hui, les deux marques soucieuses de l’environnement s’associent pour lancer une nouvelle montre : l’AIKON #tide Mahindra, habillée aux couleurs de l’équipe de course et dotée d’un cadran orné de son logo. Perpétuant l’histoire de #tide, ce nouveau modèle est également conçu à partir de plastique recyclé issu de l’océan. Il est doté d’un cadran noir, d’un boîtier de 40 mm assorti, d’une lunette rouge et d’un bracelet en caoutchouc noir portant le logo “M” de Maurice Lacroix rouge vif. La montre est fournie avec un second bracelet en caoutchouc rouge avec des détails noirs. Le modèle est équipé du système Easy Strap Exchange de la marque, qui permet de changer facilement le bracelet sans avoir besoin d’outils.