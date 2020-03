Une édition limitée pour les 35 ans des Oakley Frogskins

Pour fêter l’héritage d’un modèle iconique, cette collection en édition spéciale conserve le design et l’ADN des originales Frogskins et porte le logo spécial « 35e anniversaire » sur les branches. En nombre limité et dans une palette de couleurs inspirée de la première génération, cet hommage à l’héritage Frogskins séduira les jeunes et les collectionneurs.

Les Frogskins 35th Anniversary sont fabriquées en O Matter pour une durabilité maximale, et se caractérisent par une charnière métallique avec une patte de grenouille, en hommage au modèle original. La technologie des verres Prizm apporte la touche finale.

• Design : Monture originale Frogskins avec charnières métalliques, clin d’œil à la toute première édition

• Monture O-Matter : Matériau O-Matter offrant résistance et confort non-stop pour les modes de vie actifs

• Héritage : Décoration spéciale « patte de grenouille », triangle et pentagone représentant le numéro 35

• Packaging : Étui transparent original et micro-sac bleu Frogskins

• Verres Prizm : Disponible avec verres Prizm conçus pour améliorer les couleurs et les contrastes pour voir plus de détails.