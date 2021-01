Un pack City Camo pour New Era

Cette saison, New Era présente le pack City Camo : une collection capsule qui offre aux logos emblématiques de la Major League Baseball une transformation streetwear contemporaine dans deux des styles de casquettes de base de la marque.

Avec une gamme de logos des équipes MLB camouflage déclinés en quatre couleurs complémentaires, la dernière version de la 9FORTY et de la 9FORTY A-Frame Trucker de New Era fusionne les inspirations modernes urbaines avec les styles classiques de vêtements de sport.

Sur une base de coton noir, marine, olive ou blanc cassé, le logo de chaque équipe est brodé en camouflage forestier ou arctique sur le devant de la couronne profilée. Le drapeau New Era se trouve sur la gauche, cousu dans un tissu uni en fonction de la palette tonale. L’effet final est une version moderne et urbaine d’un style intemporel.

Depuis les modestes débuts de la marque en 1920, New Era n’a cessé d’adapter le style de ses casquettes d’origine aux tendances du sportswear. Reprenant l’esthétique classique MLB, ce pack City Camo innovant illustre à nouveau cette démarche, établissant une fois de plus New Era comme leader mondial dans la préservation du patrimoine sportif.

La collection City Camo est maintenant disponible sur www.neweracap.eu et auprès de certains commerçants.