TicWatch Pro 3, une smartwatch Android plus robuste

TicWatch a coché beaucoup de cases avec sa Pro 3 l’année dernière. Maintenant, elle est de retour pour satisfaire les amateurs de plein air : revêtue de verre Gorilla, d’acier inoxydable et de nylon renforcé, la Pro 3 Ultra améliorée est conçue pour résister aux pires conditions météorologiques du monde. Des températures extrêmes ? Basse pression? Soleil ? Vous obtenez toutes les compétences qui ont fait du Pro 3 standard un package si convaincant. Cela signifie une autonomie de trois jours, un GPS intégré et un chipset Snapdragon Wear 4100 pour le blitz à travers Wear OS – ce qui devrait être le meilleur sur l’écran AMOLED de 1,4 pouces.

Les mises à jour de Wear OS 3 ne devraient pas arriver sur les appareils TicWatch avant 2022. D’ici là, n’hésitez pas à nager, à faire de la gym ou à sprinter : plus de 20 modes d’entraînement vous aident à vous entraîner, avec des capteurs de fréquence cardiaque et de SpO2 à portée de main pour suivre vos signes vitaux. Disponible aujourd’hui, le TicWatch Pro 3 Ultra GPS vous coûtera 260 €. Envie de 4G ? Vous devrez attendre jusqu’en novembre et dépenser quelques dizaines d’euros de plus.