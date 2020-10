Synology présente le DS1621+, doté de deux fois plus de performances

Synology présente aujourd’hui le DS1621+, la nouvelle génération de NAS DiskStation à 6 baies conçue pour le stockage et la gestion de données hautes performances. Puissant et compact, le DS1621+ permet aux créateurs de contenu et aux entreprises de stocker et de protéger facilement de grandes quantités de données.

Le DS1621+ est de loin la série Plus la plus puissante à ce jour. Son processeur AMD Ryzen à quatre cœurs est doté de l’architecture « Zen » nouvelle génération, offrant ainsi une puissance de traitement plus de deux fois supérieure.

« Nos clients comptent plus que jamais sur les solutions de stockage de Synology pour stocker et utiliser directement des données critiques, que ce soit pour un usage professionnel ou personnel », déclare Hewitt Lee, directeur du groupe de gestion des produits Synology. « Le DS1621+ est conçu pour être une solution polyvalente qui donne aux créateurs de contenu et aux responsables de la collecte les outils dont ils ont besoin en offrant non seulement un stockage rapide et fiable et une grande capacité de stockage, mais en permettant également de simplifier les technologies de l’information grâce à des sauvegardes faciles de PC et de machines virtuelles. »

Ses deux emplacements M.2 2280 permettent d’effectuer une mise en cache SSD NVMe afin de multiplier les performances par 20, voire plus, pour les données les plus consultées. Le DS1621+ prend également en charge une carte réseau 10Gb en option pour des environnements réseau plus rapides et un plus grand nombre d’utilisateurs simultanés.

Protection & du stockage de classe mondiale

Que vous soyez créateur de contenu, administrateur informatique ou tout simplement une personne qui possède un grand nombre de fichiers à stocker, le DS1621+ offre 6 baies de disques et peut atteindre jusqu’à 16 baies à l’aide d’unités d’extension pour les bibliothèques de fichiers vraiment volumineuses4. Grâce à la prise en charge de la mémoire ECC et des fonctions dédiées à l’intégrité des données intégrées au cœur du système d’exploitation DiskStation Manager (DSM), vous pouvez être certain que vos données sont entre de bonnes mains.

DSM est doté de diverses solutions de sauvegarde et de restauration qui couvrent les situations les plus courantes. Snapshot Replication crée des points de restauration temporels programmables, ce qui permet d’effectuer un retour en arrière suite à des modifications involontaires de fichiers ou même en cas de chiffrement par rançongiciel. Pour une protection hors site supplémentaire, Synology Hyper Backup offre une protection simple et programmable pour conserver vos données sauvegardées sur Synology NAS, le stockage cloud Synology C2 et à travers d’autres fournisseurs de cloud public.

Le DS1621+ peut également être utilisé pour protéger les données provenant d’autres sources. Active Backup for Business permet une sauvegarde centralisée à partir d’une infrastructure externe telle que des PC, des machines virtuelles, les SaaS Google G Suite et Microsoft 365. Vous souhaitez reprendre le contrôle sur vos données ? Synology Drive transforme le DS1621+ en un cloud privé, sans frais récurrents. Partagez vos fichiers dans des environnements LAN, sur plusieurs sites et, grâce à l’Intelliversioning, les utilisateurs peuvent remonter dans le temps pour récupérer des versions de fichiers plus anciennes. Les clients sont accessibles sur les périphériques mobiles, de bureau, Web et d’autres Synology NAS, ce qui vous offre des méthodes supplémentaires pour accéder à vos données.

Synology DS1621+, 912 €