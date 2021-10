Seagate collabore avec Lucasfilm pour des disques durs Star Wars

Seagate annonce une nouvelle gamme de disques durs Star Wars Beskar Ingot, en partenariat avec Lucasfilm pour apporter une nouvelle dimension aux jeux vidéo. Fruit d’une collaboration de deux ans, ce premier lancement dans le cadre de cette collaboration célèbre les légendes de la galaxie de Star Wars Mandalorian.

Ces disques apportent l’esthétique emblématique des « métaux précieux » de Star Wars à la gamme FireCuda. Chacun ressemble à un lingot de Beskar, marqué du sceau Impérial mis en évidence dans la série, faisant de ces disques des objets à collectionner pour les fans de Star Wars. Ces modèles en édition spéciale seront disponibles en 3 formats :

• Un SSD PCIe Gen4 NVMe offrant des vitesses en lecture/écriture séquentielle atteignant respectivement 7 000 et 6 850 Mo/s, avec dissipateur thermique

• Un SSD SATA offre des options d’installation et de conception polyvalentes, au format compact de 2,5 pouces

• Un disque dur externe léger, doté d’une barre LED RVB personnalisable, compatible plug-and-play qui permet aux joueurs d’emporter facilement toute leur bibliothèque avec eux

Dès le mois de décembre, le SSD PCIe Gen4 NVMe sera disponible dans des capacités de 500 Go (159,99 $) et 1 To (259,99 $), le SSD SATA sera disponible dans des capacités de 1 To (159,99 $) et 2 To (269,99 $), et le disque dur externe dans une capacité de 2 To (99,99 $).