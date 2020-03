Redmi Note 9 Pro et Pro Max, quatre caméras avec IA et batteries à charge rapide

Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi a ajouté à sa gamme abordable Redmi avec le nouveau brillant Note 9 Pro et le Note 9 Pro Max. Lancés pour la première fois en Inde, ces deux terminaux sont alimentés par la puce Qualcomm Snapdragon 720G de milieu de gamme et disposent d’une caméra quadruple alimentée par IA avec un objectif ultra grand-angle 8 MP, une batterie à charge rapide 5020mAh et un écran FHD + DotDisplay de 6,67 pouces. La principale différence entre les deuxx réside dans ces caméras, le Note 9 Pro Max bénéficiant d’une configuration de caméra quad 64 MP par rapport à la configuration 48 MP présente sur le Note 9 Pro standard. Le Pro Max embarque également une caméra selfie 32 MP, qui devrait surpasser le18MP plus modeste de son homologue moins cher. Espérons juste que ces terminaux feront le saut depuis l’Inde en un temps record, malgré les virus…