Qu’est-ce que Spotify HiFi ?

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur le prochain service de diffusion de musique en qualité CD, Spotify Hi-Fi.

Après avoir été annoncé il y a plus d’un an, nous attendons toujours que Spotify lance son service de streaming musical de qualité CD, Spotify HiFi. Mais qu’est-ce que c’est? Et comment pouvez-vous l’obtenir?

Lorsque vous écoutez de la musique diffusée sur Internet, le flux est compressé pour mieux utiliser la bande passante disponible. Il existe plusieurs façons de procéder – Spotify utilise Vorbis et AAC – mais ce qu’ils ont en commun, c’est qu’ils utilisent une compression “avec perte”. Cela signifie que des morceaux du fichier musical sont jetés dans le but de réduire la quantité de données envoyées. Lorsqu’il atteint votre application Spotify, que ce soit sur votre téléphone ou votre ordinateur de bureau, il est décompressé et diffusé à partir des haut-parleurs ou des écouteurs.

Une autre façon de réduire les fichiers transférés consiste à réduire le taux d’échantillonnage. Un fichier de musique numérique n’est pas la même chose que le sillon d’un disque vinyle. C’est une série d’échantillons de ce sillon qui, lorsqu’ils sont lus, permettent à votre cerveau de reconstruire les sons de la même manière que les images individuelles d’un film deviennent un mouvement image. Un CD échantillonne la musique à 44,1 khz – ou 44 100 échantillons par seconde, ce qui se traduit par un débit binaire de 1 411 kbit/s. Réduisez ce chiffre et vous obtenez des fichiers plus petits, qui diffusent en utilisant moins de bande passante.

Spotify a déjà quelques niveaux de qualité, et ils sont en corrélation avec le montant que vous êtes prêt à payer pour le service de streaming. Les utilisateurs standard ou gratuits obtiennent un maximum de 160 kbit/s via les applications Spotify, ou 128 kbit/s via le lecteur Web, tandis que les abonnés premium obtiennent 320 kbit/s dans l’application ou 256 kbit/s sur le Web. Spotify sonne bien, mais ses morceaux sont toujours compressés, ce qui peut éliminer une partie du dynamisme de la musique.

La compression sans perte signifie qu’une fois que l’application a décompressé le flux, rien n’est perdu. Il vise à préserver les détails et les nuances de la musique au prix de ne pas réduire autant la taille du fichier.

Quand est-il sorti ?

Il y a eu des rumeurs pendant des années. Mais en février 2021, un nouveau niveau a été annoncé, offrant une musique de qualité CD utilisant un format de compression sans perte. Les nouveaux flux de haute qualité seraient, selon la société, “déployés sur certains marchés plus tard cette année”. Et nous attendons toujours… Alors que 2023 approche, Spotify reste silencieux sur le moment où nous pourrons envelopper nos oreilles autour de ses morceaux de meilleure qualité.

Quand cela arrivera, nous pouvons nous attendre à payer pour ce privilège. Le libellé de l’annonce, “Les abonnés Premium… pourront mettre à niveau leur qualité sonore vers Spotify HiFi et écouter leurs chansons préférées comme les artistes l’ont prévu”, donne l’impression qu’un nouveau niveau d’abonnement sera ajouté au-dessus de Premium (Platinum semble être un choix judicieux de nom, mais les détails sont rares). Cela va à l’encontre des autres fournisseurs de streaming, tels que Tidal, Apple et Amazon, qui fournissent un streaming sans perte en tant que supplément supplémentaire à leurs abonnés existants.

De quoi aurai-je besoin pour écouter Spotify HiFi ?

Spotify HiFi fera très probablement partie de l’application Spotify standard, bien que la société ait l’habitude de fournir des débits binaires inférieurs via son application Web, il se peut qu’elle n’apparaisse pas là-bas. Des exemples d’algorithmes de compression audio sans perte incluent ATRAC de Sony, FLAC, HD-AAC (que Spotify utilise déjà dans son niveau Premium) et Dolby True-HD.

Spotify n’a parlé de musique de qualité CD que par rapport à son niveau HiFi ou Platinum, plutôt que d’entrer dans le domaine de la musique haute résolution qui augmente les taux d’échantillonnage au-delà des CD, vous ne devriez donc pas avoir besoin de trop d’équipement exotique pour le jouer retour.

Les haut-parleurs ou les écouteurs filaires ne devraient pas avoir de problème, avec les mises en garde habituelles concernant les connexions analogiques, mais si vous souhaitez utiliser des écouteurs sans fil, assurez-vous qu’ils (et votre lecteur) prennent en charge un codec Bluetooth à débit binaire plus élevé tel que aptX HD Lossless ou LDAC, sinon tout ces informations supplémentaires seront compressées lors de la dernière étape de son parcours.