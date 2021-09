Polaroid présente son appareil photo Polaroid Now+

Voici le dernier né de la famille : le Polaroid Now+. L’appareil photo analogique instantané qui se connecte au téléphone via Bluetooth pour offrir encore plus de possibilités de création. Il suffit d’utiliser l’application Polaroid pour déverrouiller de nouveaux outils ou un des nouveaux cinq filtres. Entièrement analogique, totalement contrôlable, le Polaroid Now+ permet de réinventer tous les possibles de la photographie instantanée analogique.

“Notre principal objectif est de nous recentrer sur le design et sur la conception de produits supérieurs. Je suis très enthousiaste à propos du Now+, de la qualité des photos qu’il permet de prendre et de ses nouvelles couleurs magnifiques. De plus, pour la première fois, nous incluons des filtres physiques dans la boîte, car ils ont été appréciés par notre communauté. Ils viennent ajouter ainsi une touche de créativité – avec ou sans l’application”, a déclaré Oskar Smolokowski, Président de Polaroid.

Le Polaroid Now+ dispose de plus d’outils créatifs que n’importe quel autre appareil photo instantané. Ouvrez l’application pour choisir entre le light painting, la double exposition, le mode manuel et bien plus encore. Avec la mise à jour de l’application, deux nouvelles fonctionnalités sont disponibles : la priorité ouverture et le mode trépied, sont des outils qui mettent la profondeur de champ et les expositions longues entre les mains de tout créatif.

La créativité ne s’arrête pas là. Le Polaroid Now+ est livré avec un kit de filtres pour objectif incluant cinq filtres à fixer sur l’objectif de l’appareil. Saturez vos photos de couleurs, accentuez le contraste ou ajoutez de nouveaux effets avec des filtres expérimentaux, tels que les filtres starburst, vignette rouge, orange, bleu et jaune. Le kit de filtres pour objectif est même livré avec un étui pour les transporter en tout sécurité.

L’appareil photo Polaroid Now+ est une évolution du Polaroid Now original lancé en 2020. Son design amélioré reprend les fonctions de base telles que l’autofocus, le flash dynamique et le retardateur, mais il est désormais équipé d’un trépied pour stabiliser vos idées.

“Nous avons conçu le Now+ pour aider les gens à repousser les limites de leur créativité. L’application Polaroid a été entièrement repensée, avec de nouveaux modes et une interface simplifiée. Nous avons intégré le capteur de lumière de l’appareil photo au-dessus de l’objectif pour améliorer les performances des différents filtres fournis avec l’appareil et nous avons actualisé le design par rapport à celui introduit sur le Now et le Go. Le coloris saisonnier Blue Gray est plus calme et plus mature, ce qui en fait l’appareil photo Polaroid le plus élégant à ce jour “, a déclaré Ignacio Germade, Chief Design Officer.

Pour célébrer le lancement du Polaroid Now+, la marque dévoile les prouesses créatives de celui-ci grâce à une série d’expériences photographiques artistiques mises en scène par des créatifs internationaux.

Pour présenter le mode priorité ouverture, Polaroid a fait appel à la maquilleuse berlinoise Kicki Zhang, connue pour créer des looks dynamiques inspirés de son héritage chinois. Avec ce mode, la marque a mis en avant la dernière évolution du travail de Kicki Zhang. Pour mettre en avant le mode manuel, Polaroid a mis les projecteurs sur le danseur et chorégraphe français Jojo Akams. Célèbre pour ses mouvements de danse énergiques, la série de photos utilise le mode manuel afin de capturer des mouvements dynamiques avec un flair psychédélique. Chaque expérience du créateur est documentée en vidéo pour la campagne avec une musique originale composée par Baraka, chaque moment est capturé dans le cadre iconique du format Polaroid, en hommage à l’esprit expérimental de l’appareil photo.

Le Polaroid Now+ est le deuxième lancement clé de Polaroid cette année, après le lancement international de l’appareil photo et du film Polaroid Go en avril dernier. En tant qu’appareil photo le plus créatif de la marque à ce jour, le Now+ répond fièrement à la mission de Polaroid de fournir les outils les plus inspirants aux créateurs du monde entier.

Le Polaroid Now+ en gris bleu est disponible en exclusivité sur polaroid.com, de même que les coloris blanc et noir. Téléchargez l’application Polaroid sur l’App Store d’Appleou Google Play.

PPI – Polaroid Now+, 149,99 €