On a testé… l’iPad Pro (2021)

La tablette phare d’Apple est maintenant encore plus puissante, avec une puce M1 et un mini-écran LED.

L’iPad Pro 2018 a tenu la promesse d’Apple d’un appareil tout écran top que soit l’application en cours d’exécution. Le modèle 2020 a encore amélioré les choses, avec une meilleure configuration de la caméra, LiDAR et le Magic Keyboard. La mise à jour de cette année semble identique, mais il s’agit d’un changement plus important que vous ne le penseriez au départ.

Du point de vue du design pur, cela reste une tablette haut de gamme et élégante – bien que légèrement lourde – et confortable en main. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les nouvelles choses qui pourraient inciter les utilisateurs existants d’iPad Pro à mettre à niveau leur joujou préféré.

Affichage : des couleurs impressionnantes

En jetant un coup d’oeil sur la liste des caractéristiques, l’écran 12,9 pouces fait écho aux modèles précédents : 2732 × 2048 px à 264 ppi. ProMotion (120 Hz), couleur large (P3) et True Tone. Anti-reflet. Allumez-le, cependant, et c’est autre chose. Tout semble plus riche que sur les précédents iPad Pro : des noirs plus profonds ; des reflets intenses ; des couleurs plus vives.

Cela est dû à la nouvelle configuration de mini-LED, qui utilise plus de 10000 éléments (contre 72 LED dans le modèle de l’année dernière). Vous obtenez une luminosité plein écran de 1 000 nits – culminant à 1 600 nits pour faire ressortir les hautes lumières. Le hic : l’iPad Pro 11 pouces ne bénéficie pas de cette mise à niveau.

Performances : un M1 flamboyant

Nous ne nous sommes jamais sentis contraints par un iPad Pro. Mettre un M1 à l’intérieur ne serait-il pas un peu excessif ? Pourquoi s’embêter ? Les utilisateurs professionnels ne se lassent jamais d’un peu plus de punch. Les applications qui nécessitent de la puissance excelleront sur ce matériel, par exemple lors du basculement entre plusieurs flux vidéo 4K dans LumaFusion pour assembler rapidement un montage, ou lors du suivi de parties de tennis dans SwingVision.

Lors des tests, l’iPad a habilement géré tout ce que nous lui avons lancé : les montages vidéo ; les retouches d’images complexes ; les jeux de niveau console. Ses performances étaient similaires à celles du MacBook Pro M1 et de l’iMac 8 cœurs. Dans certains cas, le logiciel a poussé l’iPad en avant, comme avec l’amélioration ML rapide de Pixelmator Photo. Bref : c’est impressionnant.

Caméras : sur la bonne voie

À l’arrière de l’iPad Pro, la configuration à deux caméras/LiDAR reste intacte. Fait intéressant, les développeurs comme Lux le traitent désormais sérieusement. Mais l’iPad Pro de cette année est entièrement consacré à la caméra TrueDepth, qui est désormais un Ultra Wide 12 MP avec un champ de vision de 122 degrés.

Lors des appels vidéo, un système de suivi appelé Center Stage entre en jeu, vous gardant dans le cadre. C’est étrange au début, de regarder des ajustements réguliers et fluides à l’écran alors que l’iPad reste immobile. Mais cela fonctionne – et Center Stage est suffisamment intelligent pour s’adapter au moment où des personnes supplémentaires arrivent et restent dans le cadre, ignorant ceux qui s’y déplacent rapidement.

Deux points négatifs mineurs : le système ne semble pas (encore) fonctionner lors de l’enregistrement de séquences, et cela pourrait déclencher des personnes souffrant de troubles vestibulaires/mal des transports. Cependant, la fonctionnalité peut être désactivée dans les paramètres par application.

Connectivité : un coup de tonnerre

Le penchant d’Apple pour le minimalisme signifie que l’iPad Pro demeure avec un seul port. Mais le connecteur USB-C prend désormais en charge Thunderbolt et USB 4. Cela permet une connectivité rapide – branchez un lecteur externe et vous pouvez déplacer des séquences et des clichés haute résolution iPad à des vitesses fulgurantes.

En théorie, Thunderbolt débloque également la prise en charge des écrans externes plus grands, jusqu’au 6K Pro Display XDR d’Apple. En pratique, la plupart des applications ne font que refléter l’écran de l’iPad, laissant des barres noires à gauche et à droite. Cela semble de plus en plus absurde, Apple entravant sa tablette phare pour pousser les gens à acheter également un Mac. Désormais, l’iPad Pro étant équipé de Thunderbolt, il n’y a donc aucune excuse pour omettre la prise en charge de l’affichage externe grand écran. Peut-être que nous aurons enfin cela dans iPadOS 15 à la WWDC 2021.

Logiciel : ce n’est pas vous, c’est l’OS

La brigade « vous ne pouvez pas vraiment travailler sur un iPad » doit se rabattre sur des préoccupations de plus en plus spécialisées pour défendre cet argument. La plate-forme reste médiocre pour le codage, mais d’autres tâches haut de gamme sont prises en charge par de superbes applications de qualité professionnelle, notamment le montage vidéo, la production musicale, les travaux photographiques et d’illustration, l’écriture créative et les trucs de bureau ennuyeux. Pour les jeux et le divertissement, l’iPad est également puissant.

La modularité de l’appareil vous permet de basculer rapidement entre l’utilisation de la tablette telle quelle, l’esquisse avec un Apple Pencil, la saisie à l’aide d’un Apple Magic Keyboard ou du Brydge 12.9 MAX+ avec son gigantesque trackpad.

L’iPad Pro étant une excellente tablette et un excellent outil de dessin et un très bon ordinateur portable, cela en fait un appareill des plus polyvalents. Le souci, c’est iPadOS lui-même. Il est à la traîne d’iOS dans des domaines clés (widgets, bibliothèque d’applications) et de macOS dans d’autres (recherche de fichiers, prise en charge de l’affichage externe). Apple doit améliorer son jeu lors de la WWDC 2021, ou il sera seul responsable de maintenir sa tablette dans ces zones.

Observations aléatoires

• Apple ne recommande pas d’utiliser cet iPad avec le Magic Keyboard de l’année dernière, mais nous avons trouvé qu’il convient parfaitement.

• Un nouveau clavier Magic avec l’iPad Pro de l’année dernière est moins confortable lorsqu’il est fermé, car l’iPad de l’année dernière était un peu plus fin.

• Le nouveau Magic Keyboard blanc a fière allure et est agréable à utiliser. Notre préoccupation est de savoir comment la couleur va s’altérer.

• Les modèles cellulaires prennent désormais en charge la 5G, offrant des vitesses de téléchargement ridiculement rapides si vous êtes au bon endroit.

• Les modèles 1 To/2 To ont 16 Go de RAM. Les autres ont 8 Go. Gardez cela à l’esprit si vous avez besoin d’une marge supplémentaire pour les flux de travail professionnels.

• Le système à quatre haut-parleurs semble identique au modèle de l’année dernière, ce qui est bien meilleur que ce que vous obtenez sur n’importe quel autre iPad.

• Apple estime que vous obtiendrez jusqu’à 10 heures d’autonomie avec une utilisation légère. Cela sera réduit avec des applications/jeux exigeants, beaucoup de 5G, ou si vous avez l’audace d’utiliser Zoom.

Verdict : iPad Pro 12,9 pouces (2021)

En surface, cette mise à jour rappelle les MacBooks et Mac mini de l’année dernière, Apple mettant à jour les entrailles mais pas le design. Encore une fois, que pouvez-vous faire de plus avec un rectangle arrondi sans particularité ?

Mais ce qu’Apple a mis à jour est significatif – plus qu’en 2020. Le nouvel écran est merveilleux. Le M1 est puissant et ne semble pas compromettre la durée de vie de la batterie. Center Stage est amusant et utile. Seul Apple lui-même bloque les choses sur le front du système d’exploitation, avec des lacunes qui, nous l’espérons, seront corrigées lors de la WWDC 2021

Pour les nouveaux arrivants à la recherche de la meilleure tablette, celle qui allie immédiateté, performances et polyvalence, nous n’hésitons pas à recommander cet iPad. Si vous possédez un iPad Pro antérieur à 2018, il est temps de procéder à la mise à niveau. Si vous avez le modèle de l’année dernière, accrochez-vous encore un an, à moins que vous n’ayez de l’argent à dépenser, que vous viviez à la pointe de la technologie ou que vous ayez envie de cet affichage remanié.