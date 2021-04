On a testé… l’Insta360 One X2

Sortie début de 2019, l’Insta360 One X originel était la première caméra d’action à 360 degrés en mode « capturer tout, recadrer plus tard », suffisamment conviviale pour être largement recommandée.

Place à la One X2, mélange encore plus attrayant de tournage sans tracas, de robustesse, de portabilité et de modes de prise de vue extravagants. Nous avons passé quelques jours en sa compagnie, à disséquer les améliorations.

Design : le temps est humide

L’aspect général de la One X2 est similaire à celui de la One X: elle a la forme d’une pilule caoutchouteuse noire mate avec seulement deux boutons (un pour l’alimentation, un pour l’obturateur) et un objectif fisheye légèrement bombé de chaque côté. On repère cependant deux améliorations clés : l’étanchéité et un petit écran tactile couleur rond qui remplace le simple écran LED de l’original. L’avantage de l’imperméabilisation est clair : vous n’avez plus besoin de revêtir votre cam d’étui volumineux pour la tremper.

Avec la protection IPX8, elle est ok jusqu’à 10 m – ou 45 m si vous achetez l’étui de plongée en option. La plupart des gens apprécieront le fait de pouvoir l’utiliser sous la pluie sans crainte.

L’attrait de l’écran réside dans sa capacité à séparer efficacement la caméra de votre téléphone. Bien que l’application soit certainement meilleure pour revoir et éditer des photos, vous pouvez maintenant voir rapidement ce qui est dans le cadre avant d’appuyer sur le bouton d’enregistrement, simplement en regardant cet écran. Il est également sensible au toucher, vous pouvez donc modifier les paramètres de prise de vue et d’autres options.

Un rabat étanche sur le côté abrite une grosse batterie et la fente MicroSD, tandis qu’un autre cache le port USB-C utilisé pour charger et transférer vos fichiers vers un ordinateur. Il y a un support de trépied standard en bas.

Les objectifs à double caméra ont l’habitude d’attirer la poussière et les empreintes digitales, vous voudrez donc utiliser l’étui souple et le chiffon en microfibre inclus. Vous pouvez également acheter un capuchon d’objectif en caoutchouc.

Caractéristiques : Stable sans être stabilisée

Le grand attrait du One X2 réside dans ses deux caméras, qui filment chacune à 180 degrés. Lorsque les deux images sont assemblées, ce qui est fait automatiquement et de manière presque transparente par le logiciel de l’appareil photo, vous obtenez une photo ou une vidéo complète à 360 degrés. Ces images peuvent être utilisées telles quelles, mais fonctionnent le mieux comme points de départ pour l’édition créative.

Avec les vidéos, par exemple, vous pouvez modifier le rapport hauteur / largeur, le cadrage et le suivi, ajuster les paramètres d’image, les filtres de superposition et faire toutes sortes d’autres astuces apparemment magiques. Ils bénéficient également d’un superbe nivellement automatique et d’une stabilisation d’image pour éviter les tremblements provoquant des nausées, de sorte que vous pouvez attacher le One X2 à un bâton à selfie et l’agiter assez négligemment, sachant que vous vous retrouverez toujours avec des images utilisables – c’est presque comme avoir caméra montée sur un cardan. Comme ses prédécesseurs Insta360, le One X2 efface habilement toute trace visible du stick selfie sur les photos et vidéos En parlant de selfie sticks, ils semblent assez essentiels pour le One X2.

Insta360 nous a envoyé le « Creator Kit » pour examen. Il comprend un bâton de selfie extensible, un mini-trépied / une poignée bullet-time, un capuchon d’objectif en caoutchouc et une carte mémoire de 32 Go. Cela semble être le package à acheter.

Performance : pas de différence

Cette caméra capture des images à 360° avec la même résolution de 5,7K et la même fréquence d’images de 30 im/s que la One X d’origine, avec des fréquences d’images plus rapides disponibles à des résolutions inférieures. Le débit vidéo est de 100 Mbps et vous pouvez désormais encoder votre métrage en H.264 ou H.265, ce qui est utile.

La qualité vidéo n’est en aucun cas étonnante et ne semble pas être un grand saut en avant par rapport à la One X, mais nous pensons toujours que c’est impressionnant compte tenu de la taille de l’appareil photo et des problèmes qui affectent souvent les objectifs 360. L’assemblage automatique fonctionne très bien et les reflets et les aberrations chromatiques ne sont pas aussi évidentes et distrayantes que vous pouvez le voir sur ce type d’appareil.

App malheureuse

S’il y a un aspect de la One X2 qui doit fonctionner, c’est bien l’application mobile compagnon. Avec votre téléphone connecté sans fil à l’appareil photo, vous pouvez utiliser l’application Insta360 non seulement pour contrôler l’enregistrement, mais aussi pour parcourir, éditer et partager vos images et vidéos, ainsi qu’utiliser certains des modes de prise de vue les plus extravagants et loufoques d’Insta360 dans le Shot Lab.

Shot Lab semble d’abord conçu pour le partage rapide des réseaux sociaux, car ses modes ne sont pas disponibles dans l’application de bureau – mais c’est ici que nous avons rencontré des problèmes pour la première fois. Les vidéos de didacticiel de Shot Labs refusaient souvent de se charger en 4G, alors que la tentative d’utiliser des images précédemment prises était une lutte constante qui épuisait rapidement la durée de vie de la batterie, faisait chauffer le téléphone de manière alarmante et empêchait l’application de répondre.

Elle a également crashé à quelques reprises. Nous avons finalement renoncé à essayer de créer des vidéos telles que Clone Trail et Fly Lapse. C’était un peu la pagaille et nous espérons que des correctifs indispensables arriveront bientôt. L’application d’édition de bureau a bien fonctionné. Cependant, si vous y faites la majorité de votre travail, vous ne rencontrerez probablement aucun de ces problèmes.

VERDICT INSTA360 ONE X2

Si vous possédez déjà l’Insta360 One X ou One R, la One X2 est probablement une mise à niveau trop mineure pour justifier le coût. La qualité de l’image n’est pas un grand pas en avant et, bien que la durée de vie de la batterie, l’étanchéité et l’écran embarqué soient toutes des améliorations bienvenues, aucune d’entre elles ne vaut la dépense supplémentaire.

Pour les nouveaux venus, cependant, les modifications apportées à cette One X2 en font la caméra 360 du moment. Si vous pouvez apprendre à vivre avec les bizarreries frustrantes de l’app mobile (qui, espérons-le, seront bientôt résolues par une mise à jour), cela fonctionne bien et est amusant à utiliser – et le matériel de la caméra lui-même est léger, de poche et résistant. Bref, pour créer des clips rapides et accrocheurs pour les médias sociaux, cette One X2 couvre tous les angles.