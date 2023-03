On a testé… Le Samsung Galaxy S23

Le produit phare à tout faire de Samsung est de retour avec encore plus de puissance photographique.

Après que son prédécesseur ait repris là où le Galaxy Note à la retraite s’était arrêté, tout en embarquant certains des appareils photo les plus performants du monde Android, le Galaxy S23 Ultra avait beaucoup à faire. Qu’est-ce que le héros de la dernière gamme de téléphones phares de Samsung pouvait faire d’autre que continuer à adopter le S Pen et doubler la photographie ?

Il n’y a pas eu beaucoup de changements visuels, Samsung empruntant plutôt son style pour les Galaxy S23 et S23 Plus plus traditionnels. Mais sous la peau, un nouveau capteur principal de 200 MP promet des photos de qualité encore supérieure, quelles que soient les conditions d’éclairage. Ajoutez une version personnalisée du processeur mobile le plus rapide qui fait actuellement le tour et, sur le papier au moins, le S23 Ultra fait beaucoup pour justifier son prix premium.

Design & finition : un visage familier

Avez-vous déjà acheté un Galaxy S22 Ultra ? Alors, vous aurez une assez bonne idée de ce à quoi vous attendre avec son remplaçant. Même avec du verre incurvé dans le cadre métallique central pour minimiser la largeur, c’est toujours un appareil massif Après tout, il n’y a qu’un nombre limité de façons de mincir tout en laissant de la place au stylet S-Pen intégré.

En conséquence, les dimensions n’ont pas vraiment changé. Le S23 Ultra est encore assez grand pour pouvoir être utilisé à deux mains, même lorsque vous ne manipulez pas le S-Pen, et à 234 g, il n’y a pas beaucoup de téléphones non pliables qui font davantage pencher la balance. Cependant, Samsung a mélangé les choses sur le front des matériaux, doublant le nombre de composants recyclés. Les touches d’alimentation et de volume sont apparemment fabriquées à l’aide de bouteilles d’eau recyclées, mais semblent tout aussi haut de gamme que le reste du téléphone.

C’est également l’un des premiers téléphones en ligne pour le verre Gorilla Glass Victus 2, il devrait donc bien résister à l’usure. Selon Samsung, il survivra à une chute de 1 m directement sur du béton ; nous n’avons pas testé la théorie, mais l’écran était certainement exempt de micro-rayures après une semaine de vie dans notre poche.

L’ensemble est toujours résistant à l’eau et à la poussière IP68, il peut donc survivre à un voyage à la plage ou à un trempage accidentel, et un capteur d’empreintes digitales se trouve toujours sous l’écran pour la sécurité biométrique. Il est rapide, précis et placé suffisamment haut pour que vous n’ayez pas besoin de pouces élastiques pour l’atteindre. La couleur sera le plus grand indice que vous possédez un nouveau téléphone, plutôt que le modèle de l’année dernière. Le noir fantôme est le moins accrocheur, tandis que le vert et la lavande utilisent des teintes pastel subtiles. Nous estimons que notre unité d’examen Cream avait l’air particulièrement élégante et que la finition mate cache parfaitement les empreintes digitales.

Écran et son : grand et audacieux

À 6,8 pouces, l’écran AMOLED du Galaxy S23 Ultra est expansif, avec une résolution de 3088 × 1440 qui garantit que même les plus petits textes sont parfaitement nets. Le verre incurvé fait une autre apparition, mais le rayon est plus subtil ici qu’il ne l’était sur le Galaxy S22 Ultra de l’année dernière. Cela signifie qu’il y a plus de surface plane (pratique pour les doodles S-pen remplissant l’écran) et des reflets qui ne sont pas aussi gênants.

Samsung fabrique certains des meilleurs écrans de smartphone, il n’est donc pas surprenant que son modèle phare soit si agréable à regarder. Les couleurs sont un peu vives, mais ne vous éloignez pas trop de la vie réelle, et cela rend vraiment justice au contenu HDR10+, avec des noirs parfaits et un contraste presque infini.

Les angles de vision sont excellents et la luminosité est également exceptionnelle, atteignant le même pic de 1750 nits que son prédécesseur. Il ne correspond pas tout à fait au pic de 2000 nit revendiqué par l’Apple iPhone 14 Pro Max, mais garantit que l’écran est parfaitement lisible, même en plein soleil. Le taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz rend le défilement merveilleusement fluide, et bien qu’il n’y ait pas d’option pour le forcer tout le temps, nous n’avons trouvé aucune application qui n’a pas réussi à déclencher un saut à 120 Hz. La réponse tactile à l’aide du S-Pen est superbe, se rapprochant d’une sensation de stylo sur papier.

Dolby a donné le sceau d’approbation Atmos aux haut-parleurs stéréo. Le son est plus fortement pondéré par le haut-parleur vers le bas, le haut-parleur de l’écouteur captant l’extrémité supérieure de la plage de fréquences, mais ils sont très bien équilibrés. Pour les podcasts ou les vidéos YouTube, il y a suffisamment de volume et de clarté ici pour ne pas vous envoyer instantanément chercher une paire d’écouteurs.

Caméras : axées sur les détails

Ce n’est pas le premier téléphone que nous ayons vu avec une caméra arrière de 200 MP (cet honneur revient conjointement au Xiaomi 12T Pro et au Motorola Edge 30 Ultra), mais le Galaxy S23 Ultra est en première ligne pour le capteur HP2 de Samsung. En plus de pouvoir prendre des photos de 200 MP exceptionnellement détaillées dans des conditions lumineuses, il utilise le binning de 16 à 1 pixel pour des clichés tout aussi impressionnants en basse lumière.

Le reste de la gamme d’objectifs arrière n’a pas changé par rapport à l’année dernière, ce qui signifie que vous obtenez un téléobjectif ultra large de 12 MP et deux téléobjectifs de 10 MP. L’un est bon pour le zoom optique 3x, tandis que l’autre offre 10x – et peut atteindre un zoom numérique jusqu’à 100x, bien qu’il y ait des rendements décroissants à mesure que vous ajoutez plus de grossissement.

Samsung a déjà échangé des coups avec Apple et Google pour le trône de meilleur smartphone pour la photographie, et le S23 Ultra consolide sa position près du sommet. La mise au point est exceptionnellement rapide sur les quatre objectifs, qui offrent tous une couleur, un contraste et une exposition assortis, mais la clarté et les détails affichés par le capteur principal sont vraiment impressionnants.

À l’extérieur, sous un bon éclairage, il peut capturer la maçonnerie des bâtiments et les traits du visage à une distance considérable. Les couleurs sont aussi éclatantes que nous l’attendons de Samsung, avec un traitement HDR un peu plus important à certains endroits que ce que vous verriez sur certains rivaux. Les résultats ne sont peut-être pas tout à fait fidèles à la réalité, mais ils sont certainement visuellement agréables. Que vous préfériez le traitement de Google ou d’Apple dépend en grande partie de vos préférences personnelles.

Les clichés en basse lumière sont parfois époustouflants, le HDR travaillant dur pour exposer même les enseignes au néon des lampadaires lumineux tout en préservant les détails des ombres. La balance des blancs est mieux préservée que sur les autres téléphones, et l’absence de bruit est satisfaisante. Une stabilisation d’image optique efficace permet de photographier la lune à un grossissement extrême sans avoir à prendre un trépied au préalable.

Les portraits de nuit sont désormais plus convaincants, grâce aux algorithmes bokeh numériques qui analysent les cheveux, la peau et les yeux séparément avant d’appliquer le moindre flou. Certaines coiffures peuvent encore l’attraper (et sous un bon éclairage aussi), mais nous avons eu peu de plaintes une fois que nous avons un peu réduit la force de l’effet.

À l’avant, la caméra selfie dispose désormais d’un capteur 12MP, au lieu de l’unité 40 MP vue sur le Galaxy S22 Ultra de l’année dernière. En conséquence, les images semblent un peu plus nettes, avec une couleur et un traitement d’exposition similaires à ceux des caméras arrière.

Performances et logiciels : dans son élément

Comme tous les Ultra qui l’ont précédé, le S23 Ultra est un monstre de performance. Il n’y a pas de variantes équipées d’Exynos cette fois-ci, avec toutes les versions alimentées par un Snapdragon 8 Gen 2, couplé à 8 ou 12 Go de RAM.

Qualcomm a un peu poussé les choses à la demande de Samsung, donc les vitesses d’horloge sont plus élevées ici que n’importe quel rival avec un silicium similaire. Cela se traduit par des performances assez épiques dans les benchmarks synthétiques, surpassant tous les téléphones Android que nous avons testés et, dans certains cas, atteignant le niveau de la dernière génération d’iPhones.

L’utilisation quotidienne est tout aussi rapide, étant brillamment réactive aux tapotements et aux balayages, ouvrant les applications en un éclair et multitâche comme un rêve. Les applications à écran partagé et à fenêtre flottante utilisant le S-Pen étaient également pratiquement sans faille. Les jeux n’ont eu aucun problème à fonctionner à des fréquences d’images élevées, même avec des paramètres de détail poussés.

Samsung n’a pas étendu les capacités de son stylet pour 2023, de sorte que la longue liste de fonctionnalités qui apparaissent chaque fois que vous sortez le S-Pen de son coin de stockage semblera familière aux propriétaires de S22 Ultra. Au-delà de la simple prise de notes, cela inclut également l’annotation de captures d’écran, la mise en surbrillance de texte pour une traduction instantanée et la découpe d’images de leur arrière-plan.

Maintenant à la version 5.1, l’interface OneUI de l’entreprise ajoute énormément à l’expérience Android de base – mais n’entrave en rien les performances et est facilement personnalisable si vous préférez la façon de faire de Google. Les boutons de navigation sont la norme ici, par exemple, mais vous pouvez les échanger contre des commandes gestuelles. Les nouveaux ajouts pour 2023 incluent la possibilité de répondre à un appel entrant avec un message texte à l’aide de l’assistant vocal Bixby (un joli ajout de niche) et d’automatiser les fonctionnalités en fonction de votre emplacement et de l’heure de la journée à l’aide des modes et des routines.

L’extension MicroSD n’est toujours pas envisageable, mais bien que vous deviez être particulièrement riche en espèces pour acheter un S23 Ultra avec 1 To de stockage intégré, les versions 256 Go et 512 Go sont un peu plus abordables. Cela devrait encore être suffisant pour la plupart.

Autonomie : toute la journée

Avec un processeur plus économe en énergie que son prédécesseur, le Galaxy S23 Ultra peut confortablement étendre sa batterie de 5000 mAh à une journée complète loin du secteur. Malgré ses performances, nous sommes passés du petit-déjeuner à l’heure du coucher sans tomber dans le rouge, même avec plusieurs heures de streaming YouTube et une heure de jeu 3D exigeant.

Forcez l’écran à augmenter sa luminosité et vous pourriez manquer, mais la plupart du temps, vous pouvez vous attendre à le faire jusqu’au lendemain matin avant qu’il ne soit temps de recharger. Samsung devance ici la concurrence haut de gamme et montre une grande amélioration par rapport au S22 Ultra alimenté par Exynos.

Cependant, Samsung est toujours en retard sur ses rivaux en termes de vitesse de charge. À 45 W, vous n’attendrez pas plus d’une heure ou deux pour une recharge complète via USB-C, mais cela reste pâle par rapport à la charge de 125 W que nous avons vue chez Xiaomi, Motorola et d’autres. Samsung a renoncé à inclure un bloc d’alimentation dans la boîte dans le but d’être plus respectueux de l’environnement, vous devrez donc soit en avoir déjà un, soit en acheter un avec le téléphone.

La charge sans fil est une inclusion bienvenue, tout comme la possibilité d’inverser la charge sans fil de votre petite technologie, comme les écouteurs sans fil, mais encore une fois, les vitesses ne sont pas révolutionnaires. 10W est bon pour un filet lent, mais un pas derrière les alternatives de 50W.

Verdict du Samsung Galaxy S23 Ultra

La mission du Galaxy S23 Ultra n’a pas changé : c’est toujours le meilleur de Samsung dans un téléphone (non pliable), avec des appareils photo étonnants et une concentration de productivité que peu de rivaux peuvent espérer égaler, grâce au stylet intégré. Mais il faut vouloir en payer le prix.

