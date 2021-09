On a testé… le OnePlus Nord 2

OnePlus nous a habitués à nous proposer des avions de chasse à prix raisonnable, en tout cas des centaines d’euros de moins que ses concurrents. Hélas, les modèles de la série 9 de OnePlus ne sont plus aussi bon marché. Ce qui signifie que le Nord 2 est une opportunité idéale pour OnePlus de nous proposer à nouveau un smartphone comme ceux que nous avions l’habitude de recommander à maintes reprises, à l’époque des premiers jours de gloire d’Android.

Ce Nord 2 fait pétiller Android, se rit de jeux qui font trébucher ses rivaux, tandis que son appareil photo peut prendre de superbes photos, de jour comme de nuit. En fait, c’est un produit très performant dans presque toutes les catégories, à l’exception de l’autonomie de sa batterie. Si vous recherchez un smartphone qui tienne 2 jours, oubliez le OnePlus Nord 2. Mais si vous ne vous souciez pas d’une recharge rapide à 17 h les grosses journées, nous avons un gagnant.

Ce OnePlus Nord 2 est proposé avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ou bien12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il n’y a pas de port microSD sur aucune des deux versions, donc le stockage interne est vraiment important. Vous avez également le choix entre trois couleurs. Blue Haze est celle que vous voyez ici et elle est similaire à la teinte turquoise du Nord original. Il existe également une version verte, ainsi qu’un Gray Sierra pour ceux qui préfèrent le côté peu profond de la piscine Pantone.

OnePlus Nord 2 : design et affichage

S’inspirer du OnePlus 9 fait du Nord 2 un gagnant. Et il le fait de plusieurs manières. Tout d’abord par la qualité de fabrication. Le OnePlus Nord 2 est doté d’un avant et d’un dos en verre Gorilla, avec un « polymère renforcé de fibre de verre » sur les côtés. C’est du plastique pour les non-initiés – et c’est exactement la même chose que ce que vous trouvez sur le OnePlus 9. Vous obtenez également le design élégant et sobre que vous attendez d’un OnePlus, avec une sensation beaucoup plus haut de gamme que le Nord CE 5G tout en plastique.

À l’avant, vous trouverez un écran OLED Full HD de 6,43 pouces, qui est une taille moyenne pour les smartphones Android en 2021. Il est légèrement plus petit que l’écran du OnePlus 9, mais suffisamment lumineux pour une utilisation par temps ensoleillé . En fait, il semble plus lumineux que l’écran de son frère. Le rendu des couleurs est excellent, le contraste parfait et il prend en charge la vidéo HDR. Et bien que vous n’obteniez pas le taux de rafraîchissement de 120 Hz proposé dans certains Android moins chers, 90 Hz est toujours suffisant par rapport à 60 Hz standard.

OnePlus Nord 2 : côté photos

Passons aux capteurs photo. Comme pour à peu près tous les téléphones de milieu de gamme, un seul des objectifs du Nord 2 est un tueur : le principal, époustouflant, de 50 Mégapixels, avec stabilisation optique de l’image. Oppo utilise un matériel similaire dans son Find X3 Pro haut de gamme. Le capteur photo du Nord 2 est un plaisir complet à utiliser. Il est rapide, avec presque aucun délai d’obturation – et le traitement HDR est si bon qu’il est presque impossible de prendre une photo floue. Ce Nord 2 produit d’excellents résultats la nuit. Ce n’est pas un puriste des tons comme le Pixel 4a 5G, mais presque chaque photo était prête à être partagée. Cela dit, vous n’obtenez pas tout ce qui est proposé sur le OnePlus 9. Là où les objectifs ultra-grand angle sont impressionnantes, l’objectif grand angle 8 MP du Nord 2 convient parfaitement. Il utilise des composantsl à prix sage, ce qui est clair dans la façon dont il gère la couleur et le contraste. Et tandis que les photos de nuit de l’appareil photo principal sont excellentes, les ultra-grand angles ne sont guère convaincantes, même si un traitement logiciel intelligent fait beaucoup pour les améliorer.

l n’y a pas de zoom optique – le préréglage du zoom numérique 5x donne l’impression que vos photos sont recouvertes de limaille de fer. Les résultats 2x ne sont pas aussi mauvais, et ce mode est celui à utiliser pour les clichés macro, car l’objectif principal ne vous rapproche tout simplement pas assez. Bref, les capteurs arrière du Nord 2 ne sont pas de premier ordre. Mais utilisez-le pour prendre des photos de tous les jours et l’expérience sera semblable à celle d’un produit phare. La caméra selfie de 32 Mégapixels est également une star.

OnePlus Nord 2 : performances

Son écran est peut-être un peu plus petit que celui du OnePlus 9, mais le Nord 2 est toujours un excellent smartphone sur lequel jouer. Fortnite, Epic à 30 im/s, résolution maximale ? Pas de problème. 60 im/s Il y a eu quelques baisses à 50 images par seconde, mais nous avons constaté la même chose sur le Samsung Galaxy S21. Ce genre de performances n’a jamais été garanti : le Nord 2 est le premier téléphone OnePlus à ne pas utiliser de chipset Qualcomm. Au lieu de cela, il embarque un processeur MediaTek Dimensity 1200-AI. Flash info : c’est génial. Android est aussi fluide et réactif sur le Nord 2 qu’à peu près partout ailleurs. Il est bien équipé pour les jeux, gère les photos rapidement et fait généralement le job. Le Nord 2 dispose aussi de haut-parleurs stéréo qui offrent un bon volume maximum et au moins un soupçon de punch dans les basses fréquences.

OnePlus Nord 2 : autonomie

Alors, où est le piège ? Il y a toujours un hic. Ici, c’est l’autonomie de la batterie : le OnePlus Nord 2 n’a pas une grande longévité. Vous n’aurez plus de charge avant à la fin de la journée. En fait, notre Nord 2 de test nécessitait fréquemment une recharge en fin d’après-midi ou en début de soirée. Nous ne parlons pas de journées de test qui commencent très tôt le matin et se terminent par de longues soirées. Non, il s’agit de la performance standard les jours où l’activité est maximale avec un voyage chez LIDL, une course dans le parc et un coucher avant minuit.

Les vidéos côte à côte et les tests de résistance suggèrent qu’il draine jusqu’à 1,5 fois plus d’énergie que du OnePlus 9 dans certaines situations. Honteux. Certes, le chargeur Warp 65 W qui vient à la rescousse : selon nos tests, il passe de 0 à 50 % en seulement 13 minutes. Et il atteindra 100% en 32 minutes. C’est l’équivalent de l’adaptateur secteur d’un nettoyeur haute pression. La vraie question est de savoir si vous pouvez accepter la nécessité de l’utiliser régulièrement.

OnePlus Nord 2 : comparaisons

Devriez-vous acheter le OnePlus Nord 2 ou dépenser moins pour le OnePlus Nord CE 5G ? En clair, non. Nous pensons que le Nord 2 vaut bien l’argent supplémentaire qu’il coûte par rapport au Nord CE. Il embarque un bien meilleur appareil photo, fait tourner les jeux plus facilement et le dos en verre ajoute une touche de classe qui manque au CE. Vous vous rapprochez beaucoup, beaucoup plus de l’expérience phare avec un Nord 2.

Et si vous dépensiez plus pour le OnePlus 9 ? Bien que leur prix soit plus éloigné, les OnePlus Nord 2 et OnePlus 9 se sentent plus proches en utilisation. Ils se ressemblent et leurs performances dans le monde réel ne sont pas si différentes. Cependant, le OnePlus 9 dure plus longtemps entre deux charges et son appareil photo ultra-grand angle est bien meilleur.

Que pouvez-vous obtenir d’autre pour le même budget ? Il y a le Sony Xperia 10 III, mais il est trop lent. Le Samsung Galaxy A52 5G propose une résistance à l’eau IP67 et pourrait bien tenir plus longtemps entre les recharges. Cependant, le dos en plastique ne fait pas rêver et il n’assure pas côté jeux. Le capteur principal n’est pas non plus dans la même ligue.

Vous pouvez également envisager le Pixel 4a 5G. Il s’agit, encore une fois, d’un téléphone en plastique, mais il possède également un excellent appareil photo – en plus, il exécute la version totalement pure de Google sur Android. La charge est plus lente, attention, et eil n’a pas tout à fait le même dynamisme de jeu.

Toujours pas satisfait ? Le Xiaomi Poco F3 pourrait faire l’affaire. C’est l’un des rares téléphones dont le rapport qualité-prix est sans doute meilleur que le Nord 2. Il utilise un processeur Snapdragon 870 supérieur qui devrait offrir une autonomie meilleure. L’écran est plus grand et a untaux de rafraîchissement rapide de 120 Hz. Cependant, le capteur principal n’est pas au même niveau que celui du Nord 2.

OnePlus Nord 2 : le verdict

OnePlus a trouvé un bon équilibre avec ce Nord 2. Vous pouvez jouer à des jeux haut de gamme avec un son stéréo. Les photos sont superbes, de jour comme de nuit. Un dos en verre Gorilla vous éloigne de la construction tout en plastique que Samsung et Google proposent au même prix.

Tout cela ne fait que rendre regrettable sa faible autonomie. Si le recharger souvent ne vous dérange pas plus que cela, le OnePlus Nord 2 est exceptionnel vu son prix. Mais si vous voulez ne recharger votre smartphone que tous les deux jours, vous pouvez l’oublier.