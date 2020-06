Netgear offre 50 euros pour streamer ou jouer, à l’achat d’un équipement WiFi 6 ou solution 4G

Netgear annonce le lancement d’une offre promotionnelle exclusive pour mettre en lumière ses solutions WiFi 6, qu’il s’agisse de systèmes WiFi, répéteurs, routeurs WiFi ou routeurs LTE.

Alors que la connectivité est plus que jamais au cœur des usages numériques du quotidien, le besoin de gérer davantage d’appareils avec un débit toujours plus significatif est devenu un véritable impératif dans nombre de foyers connectés. Pour accompagner les utilisateurs dans l’évolution de leurs usages et de leur installation réseau, Netgear propose jusqu’au 28 août 2020, une carte cadeau dématérialisée d’un montant de 50 € à valoir sur la plateforme de son choix (Netflix, Nintendo, PlayStation et Spotify), lors de l’achat d’un nouveau périphérique réseau Netgear éligible.

Disponible à l’achat avec les systèmes Orbi WiFi 6, qu’il s’agisse des packs RBK852 ou des futurs RBK752 au design aminci, l’offre est également proposée avec les systèmes WiFi 6 Nighthawk Mesh et les routeurs WiFi 6 Nighthawk (du RAX50 au RAX200), sans oublier les répéteurs WiFi 6. Elle s’étend qui plus est aux systèmes WiFi Orbi Pro et aux solutions 4G mobiles comme l’excellent routeur Nighthawk M2 et le prochain routeur d’intérieur 4G Orbi LBR20, annoncé au CES 2020. De quoi envisager l’avenir sereinement avec une connectivité de premier plan tout en goûtant aux joies des services dématérialisés qu’il s’agisse de films, séries, musique ou jeux vidéo. La liste complète des produits éligibles et modalités de l’offre, réservée aux 500 premiers achats, ainsi que des partenaires participants est disponible sur le site netgear-offres.fr.