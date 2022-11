Nanoleaf lance les barres LED Lines Squared

Les formes à 90 degrés sont maintenant sur la table. Ou le mur. Ou le plafond…

Nanoleaf, passionné de LED à changement de couleur, a élargi sa gamme Lines de bandes d’éclairage modulaires avec des connecteurs à angle droit. Vous avez un espace de jeu qui a besoin d’être égayé ou vous avez envie de transformer votre salon en une installation d’art moderne ? Les Nanoleaf Lines Squared vous attendent.

En remplaçant les connecteurs hexagonaux à 60º des Lines d’origine par de nouveaux connecteurs carrés à 90º, le nouveau kit devrait permettre de créer beaucoup plus facilement des lignes épurées autour des cadres de porte et des coins de mur, ainsi que d’ouvrir davantage de possibilités géométriques pour tous ceux qui se sentent particulièrement créatifs.



Chaque kit est livré avec quatre bandes lumineuses, contre neuf dans les lignes OG – bien que les prix aient également chuté de moitié pour un kit de démarrage. Toute personne disposant d’une installation Lines existante peut également mélanger et assortir les deux ensembles pour des motifs plus grands ou plus complexes.

Comme avant, le nouveau kit est compatible avec tous les principaux contrôleurs de maison intelligente et applications d’assistant vocal, y compris Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit et Samsung SmartThings. L’application dédiée de Nanoleaf peut également modifier les couleurs et la luminosité à la volée, créer et enregistrer plusieurs scènes d’éclairage ou synchroniser les lumières avec n’importe quelle musique en cours de lecture.

Ils servent également de routeur Thread Border, ce qui devrait améliorer la connexion de tout autre kit de maison intelligente compatible Thread et prendre en charge la nouvelle norme de maison intelligente Matter.

Les Nanoleaf Lines Squared sont actuellement en vente en Europe. Leur livraison est prévue fin novembre. Un kit de démarrage contenant quatre bandes, quatre connecteurs et un bloc d’alimentation vous coûtera 100 €, tandis que les packs d’extension coûtent 60 € chacun.