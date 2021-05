Les passionnés de Mickey Mouse vont adorer la nouvelle horloge murale Echo

Oui, Amazon a bel et bien imaginé une horloge murale Echo Wall Clock – Edition Mickey Mouse (49,99 €) ! Ou comment marier le passé et le présent connecté dans un seul et même engin design et culte à la fois. Cette horloge analogique facile à lire arbore un design « emblématique » avec nul autre que Mickey Mouse lui-même. Sur cette dernière-née de la gamme Alexa Gadgets, en guise d’aiguille, les bras de Mickey tournent pour indiquer les heures et les minutes. En plus, 60 indicateurs LED clignotant en rouge peuvent afficher plusieurs minuteries réglées via un appareil Echo couplé.

Cette horloge intelligente de 25 cm de diamètre, alimentée par piles, propose également des animations visuelles pour les alarmes, les rappels et les notifications afin d’aider les clients à être à l’heure et à rester organisés.

Programmez un minuteur sur un appareil Echo compatible et l’horloge affichera un voyant animé pour indiquer le temps restant. Enfin, sachez qu’elle s’ajustera également automatiquement à l’heure d’été si elle est associée à un appareil Echo.