Le nouveau caisson sans fil de Denon promet d’ajouter des basses profondes à votre divertissement à domicile

Le Denon Home est le dernier caisson sans fil de Denon dans la gamme Home. Un haut-parleur sans fil hautes performances qui vise à ajouter des basses claires à tout autre haut-parleur sans fil Denon Home.

Le Denon Home Subwoofer est un woofer de 8 pouces qui devrait fournir des basses claires et percutantes. Il a été conçu pour rendre l’expérience du haut-parleur aussi pratique que possible, en mettant l’accent sur la connectivité sans fil.



Il vous suffit de brancher le caisson, de vous y connecter via Wi-Fi, et vous êtes prêt à partir. Il suit le même design que les autres enceintes et barres de son Denon Home. Le Home Subwoofer est livré avec une finition en tissu gris à l’extérieur et un corps noir. Alors que le woofer est à l’intérieur de 8 pouces, le haut-parleur mesure environ 14,5 pouces de haut et 13 pouces de large. La petite boîte est également assez lourde à 12,5 kg, mais une fois qu’elle est placée dans une pièce, cela n’a pas tellement d’importance. Vous trouverez quatre petits pieds au bas du subwoofer pour le soulever du sol. Le Home Subwoofer est livré avec le système d’exploitation de divertissement à domicile (HEOS) de l’entreprise intégré, ce qui permet un couplage facile avec d’autres haut-parleurs Denon. Lorsqu’il est connecté aux autres enceintes, le Home Subwoofer est optimisé pour le son surround 5.1.