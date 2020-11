Le Mac mini est de retour, et il est plutôt gonflé

Ne vous fiez pas à ses mensurations… Le Mac mini est désormais doté de la puce M1, et renferme donc une puissance impressionnante et d’incroyables nouvelles fonctionnalités dans un design toujours aussi compact. Sa puce M1 intègre un processeur central (CPU) huit cœurs offrant des performances jusqu’à trois fois plus rapides que la génération précédente, soit une accélération spectaculaire du traitement des charges de travail les plus exigeantes, de la compilation de millions de lignes de code à la création de projets musicaux multipistes particulièrement ambitieux.

Un processeur graphique (GPU) huit cœurs va jusqu’à multiplier par six les performances graphiques et permet ainsi au Mac mini de s’acquitter avec aisance de tâches intensives, comme le rendu d’éléments 3D complexes. L’apprentissage automatique n’est pas en reste et effectue, lui aussi, un bond en avant considérable, avec des performances jusqu’à quinze fois plus rapides que la génération précédente. « Si on le compare à l’ordinateur de bureau Windows le plus vendu dans sa gamme de prix, le Mac mini offre des performances jusqu’à cinq fois supérieures, tout en étant dix fois plus petit », explique Apple.

Avec la puce M1 et Big Sur, le Mac mini représente une évolution majeure des capacités que peut offrir un ordinateur de bureau ultra‑petit. Tout en étant bien plus polyvalent et bien plus performant, le Mac mini est désormais disponible à 799 €, soit 130 € de moins que le modèle quadricœur de génération précédente. apple.com/fr/mac.