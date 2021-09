La Maserati MC20 remporte le prix du “Design de l’année”

La MC20 a reçu le prix “Design de l’année” 2021 de l’European Product Design Award. La nouvelle supercar Maserati a également été récompensée par le prix “Top Design” dans la catégorie “Transport/Auto/Camion/Mobile Home” ainsi que par le prix “Winner” dans la catégorie “Transport/Autres transports”.

L’European Product Design Award est un concours créé pour récompenser les efforts et le talent des concepteurs de produits internationaux. Des milliers de projets de conception provenant des quatre coins du monde sont examinés et évalués par le jury afin de sélectionner les produits les plus intéressants sur le plan esthétique, les plus fonctionnels et les plus innovants.



Klaus Busse, responsable du design chez Maserati, a déclaré : “Notre mission était de concevoir une voiture dont on se souviendrait à l’avenir comme le modèle ayant inauguré la Nouvelle Ère Maserati. Et je pense que nous avons atteint notre objectif avec la MC20. Nous sommes honorés de recevoir cette distinction convoitée, qui reconnaît le travail de toute une équipe engagée de tout son cœur dans ce projet unique.”

La MC20, conçue par le Centro Stile Maserati de Turin, est un mélange d’élégance et de prouesses sportives. Cette supercar est un véritable chef-d’œuvre de style, la première en son genre, et la voiture de référence avec laquelle la marque a inauguré sa Nouvelle Ère. La Maserati MC20 est innovante par nature, et chaque détail du design est fonctionnel : les portes en élytre, par exemple, sont non seulement d’une beauté époustouflante, mais elles améliorent également l’ergonomie de la voiture et permettent un accès optimal à l’habitacle. La nouvelle supercar incarne la vitesse, dans le plus pur style Maserati : une œuvre d’ingénierie sculpturale qui préfigure l’orientation esthétique de la marque.

En effet, l’accent mis sur les performances a conduit à la conception d’une voiture dotée d’une personnalité incomparable, d’un aérodynamisme raffiné et de lignes qui la rendent unique. Une voiture dont la superbe allure cache également une âme sportive sans compromis, avec le nouveau moteur V6 Nettuno de 630 ch. permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 2,88 secondes et une vitesse de pointe de plus de 326 km à l’heure. Ce moteur breveté a été conçu, développé et construit entièrement par Maserati, et utilise une technologie de combustion à préchambre dérivée des moteurs de Formule 1. La supercar Maserati MC20 est véritablement une voiture 100% « made in Italy », développée par le Maserati Innovation Lab et construite dans l’usine historique de Modène.