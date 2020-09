Jabra dévoile ses nouveaux écouteurs Elite 85t

Ces nouveaux écouteurs Jabra Elite 85t embarquent la technologie de réduction de bruit active Jabra Advanced ANC. Ils seront disponibles en coloris Noir/Titane chez certains revendeurs à partir de novembre 2020 pour 249,99 euros.

De dimensions très réduites, ces écouteurs Elite 85t se distinguent par leur confort discret, une qualité acoustique optimale pour les appels comme pour la musique, et l’efficacité de la technologie de réduction active du niveau de bruit. Les 2 micro-processeurs intégrés aux écouteurs assurent une solide capacité de réduction du niveau de bruit, ainsi qu’un traitement optimal du son. Les Elite 85t sont parmi les écouteurs les plus compacts du marché tout en intégrant une technologie ANC supérieure permettant de créer une bulle de tranquillité ou de rester connecté à son environnement grâce à la fonctionnalité Hearthrough – les 2 fonctionnalités restant complètement ajustables.

Ces nouveaux écouteurs Jabra Elite 85t et leurs six microphones (deux à l’extérieur et un à l’intérieur de chaque écouteur) garantissent une qualité d’appel exceptionnelle, pour l’utilisateur comme pour ses correspondants — sans oublier une protection améliorée contre le bruit du vent qui facilite les conversations en toutes circonstances. Placés à l’intérieur et à l’extérieur des oreillettes, les microphones permettent à la technologie Jabra Advanced ANC de réduire le bruit de fond au maximum en filtrant davantage de bruit. Un double curseur coulisse pour ajuster le niveau de réduction du bruit entre suppression active totale (full ANC) et transparence intégrale (Full HearThrough) ; ce curseur peut aussi être positionné en tout point intermédiaire.

Une conception semi-ouverte

Mesurant 12 mm, les haut-parleurs des écouteurs Jabra Elite 85t produisent un son ample doublé de basses puissantes tout en offrant un confort optimum et en soulageant la pression exercée sur les oreilles grâce à sa conception semi-ouverte. Les embouts EarGels sont dorénavant de forme ovale afin d’optimiser leur adaptation aux conduits auditifs, de sorte que la tour des écouteurs Elite 85t n’est plus positionnée aussi profondément à l’intérieur de l’oreille, permettant plus de confort et un maintien à toute épreuve.

Ces écouteurs Elite 85t offrent une autonomie d’écoute de 5,5 heures avec l’ANC, allant même jusqu’à 25 heures avec l’étui de charge. Cette autonomie atteint 31 heures lorsque la fonction ANC est désactivée.

A noter par ailleurs que la gamme Elite 75t sra mise à jour à compter du 19 octobre prochain. L’ANC sera déployé par le biais d’une mise à jour du micrologiciel (firmware) dans l’appli Sound+. Jabra est le premier fabricant à intégrer une technologie de réduction de bruit active dans des produits 100 % sans fil déjà commercialisés, créant ainsi l’une des plus larges gammes de produits ANC disponibles sur le marché.