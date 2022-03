Huawei dégaine le MateBook X Pro et la nouvelle MateStation X tout-en-un

En plus du MateBook E, Huawei a également lancé une nouvelle version de l’un de nos ordinateurs portables préférés – le MateBook X Pro au Mobile World Congress 2022.

La mise à niveau du MateBook X Pro 14,2 pouces est la bienvenue et la plupart des utilisateurs ne s’inquiéteront pas d’avoir des processeurs Core de 11e génération au lieu de la dernière 12e génération en raison des problèmes persistants de Huawei avec les États-Unis. Cela ne devrait certainement pas nuire à ce qui est généralement un package très impressionnant. En plus d’un lecteur d’empreintes digitales à bouton d’alimentation, l’ordinateur portable sous Windows prend désormais également en charge la reconnaissance faciale pour une connexion rapide.

Une autre bénédiction est que la webcam est en haut de l’écran plutôt que d’être maladroitement sur le clavier, comme c’était le cas dans le passé.

L’écran FullView multi-touch 90 Hz affiche désormais un rapport écran/corps impressionnant de 92,5 % et une résolution énorme de 3120 x 2080 avec une luminosité maximale de 500 nits également.

Ensuite, vient le distinctif MateStation X de 28,2 pouces, un PC tout-en-un de type Microsoft Surface Studio avec un écran tactile de résolution 3: 2 4K + certifié pour HDR. Oui, 4K + est une chose maintenant apparemment, mais cela signifie simplement qu’il a une résolution de 3840 x 2560.

La MateStation X devrait quant à elle être impressionnante de près ; il a certainement un look très pointu grâce à un boîtier en aluminium usiné et sablé.

Il dispose également d’une puissance à la hauteur de son apparence, avec une centrale AMD Ryzen 7 5800H à 8 cœurs, une mémoire DDR4 à double canal et 512 Go de stockage à semi-conducteurs. Huawei affirme que son nouveau ventilateur à ailerons de requin assure un fonctionnement presque silencieux.

En outre, Huawei a également dévoilé le MatePad Paper, une liseuse avancée à grand écran avec un écran e-ink de 10,30 pouces.