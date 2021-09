Dolby Vision arrive enfin sur Xbox Series X et S

Microsoft a enfin lancé le jeu Dolby Vision sur la Xbox Series X et la Xbox Series S. Plus de 100 titres compatibles HDR arrivent sur Dolby Vision, dont certains sont déjà disponibles.

• Vous venez donc de recevoir un… Microsoft Xbox Series X / Series S

La fonctionnalité nécessitera que vous disposiez d’un téléviseur compatible Dolby Vision et que vous ayez activé les paramètres de jeu de nouvelle génération pertinents, tels que le mode automatique à faible latence (ALLM) ou le taux de rafraîchissement variable (VRR). Cela signifie probablement que vous devez disposer d’un téléviseur compatible Dolby Vision 2020 ou ultérieur, bien que certains modèles plus anciens soient compatibles.

Pour vérifier si votre écran prend en charge Dolby Vision, appuyez sur la touche Xbox pour ouvrir le guide. Ensuite, allez dans Paramètres> Général> Options TV et affichage> Détails TV 4K

Microsoft ajoute que “des milliers de jeux HDR10 et Auto HDR classiques bénéficieront d’une qualité d’image améliorée” lorsqu’un téléviseur Dolby Vision est connecté et que la fonctionnalité est activée sur la console. La société ajoute qu’elle travaille avec les développeurs et Dolby pour leur fournir les outils dont ils ont besoin pour “implémenter la technologie directement dans le moteur d’un jeu”.

“Avec Dolby Vision, les mondes épiques – tels que les forêts tropicales luxuriantes ou les villes futuristes néons – prennent vie dans des couleurs plus vives. Dolby Vision approfondit votre immersion dans l’expérience en vous permettant de voir un ennemi caché dans l’ombre ou de repérer des indices cachés à travers un contraste accru et une meilleure clarté dans les scènes lumineuses et sombres. ”

• Xbox Game Pass : 25 titres auxquels vous devriez jouer

Dolby Vision est également compatible avec d’autres fonctionnalités Xbox Series X et Series S telles que DirectX Raytracing et des taux de rafraîchissement jusqu’à 120 ips en fonction de votre téléviseur. Pour activer Dolby Vision, appuyez sur la touche Xbox pour ouvrir le guide. Appuyez ensuite sur Paramètres> Général> Options TV et affichage> Modes vidéo> Dolby Vision for Gaming

Les séries X et S ont pris en charge Dolby Atmos au lancement, avec la promesse que Dolby Vision serait lancé à l’avenir. C’est le cas maintenant.