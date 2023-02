Diavel V4 : plus de puissance et de style grâce aux accessoires Ducati Performance

Les trois packs Style, Sport et Touring renforcent encore l’esthétique et la polyvalence du muscle cruiser de Ducati. Des détails en fibre de carbone, des jantes forgées et des pièces billettées, ainsi que des accessoires de confort, des valises semi-rigides avec fixations intégrées.

Le Diavel V4, star du sixième épisode de la Ducati World Première 2023, se montre équipé des packs Style, Sport et Touring. Trois propositions conçues pour mettre en valeur les différentes âmes du muscle cruiser de Ducati. Avec son style raffiné et ses lignes musclées et élégantes, le nouveau Ducati Diavel V4 est en effet la synthèse parfaite entre un roadster maxi-sport et un muscle cruiser, aussi puissant dans son design qu’efficace et confortable à piloter, capable de conquérir les pilotes par son agilité et sa maniabilité, mais aussi pour son aptitude marquée au tourisme de moyenne distance grâce à son grand confort pour le pilote et le passager.

Le pack Sport comprend une sélection d’accessoires conçus pour renforcer le caractère puissant et musclé du Diavel V4. Le bouchon du réservoir en aluminium usiné conserve son aspect original dans le temps grâce à une anodisation de haute qualité et est équipé d’un système anti-effraction avec une clé portant l’écusson Ducati pour garantir la combinaison parfaite entre sécurité, fonctionnalité et style. La fibre de carbone du garde-boue avant et du couvercle du réservoir, ainsi que le couvercle d’échappement street-legal qui complète l’équipement, sont des détails qui renforcent l’élégance contemporaine de ce muscle cruiser. Le Diavel V4 est ensuite mis en valeur par le pack Style, composé d’un garde-boue arrière en fibre de carbone et d’une série d’accessoires Ducati by Rizoma tels que leviers, rétroviseurs, couvercles de réservoirs de liquide de frein et d’embrayage et bouchon de remplissage d’huile en aluminium billetté.

Enfin, les étriers de frein avant, de couleur rouge ou noire, sont d’un grand impact. Créés en collaboration avec Brembo, ils conservent les caractéristiques de freinage des modèles de série mais sont finis avec une peinture spéciale résistante aux hautes températures. Caractère, qualité et soin du design sont réunis dans un accessoire idéal pour rendre la moto encore plus emblémati que. Le pack Touring, quant à lui, est dédié aux Ducatisti qui veulent savourer le goût du voyage en selle sur le Diavel V4. Un jeu de poignées chauffantes, une paire de sacoches latérales semi-rigides et un dossier pour le passager maximisent le confort, laissant le pilote et le passager libres de profiter de chaque courbe et de chaque vue tout au long du voyage. Les valises latérales, en particulier, se montent sur des fixations intégrées, préservant l’esthétique et la propreté stylistique du Diavel, et peuvent devenir étanches en appliquant la housse appropriée. Les jantes en aluminium forgé, caractérisées par un design ultra-moderne et une finition élégante et raffinée, mettent en valeur l’esthétique et le dynamisme du Diavel V4. Le processus de forgeage confère légèreté et agilité à des formes sculpturales et musclées. Les dimensions correspondent à celles de série, à savoir 3,50 “x17” et 8,00 “x17”.

Toute la gamme d’accessoires est disponible sur Ducati.com, où à travers la section “Configurateur” il sera possible pour tous les Ducatisti de choisir leurs accessoires pour rendre leur Diavel V4 unique et de les partager avec leur concessionnaire le plus proche.