Denon lance les Home, un trio d’enceintes multiroom Premium

Tremble, Sonos… Denon a dévoilé une nouvelle gamme d’enceintes sans fil multi-room qui semblent plus que familières. Composée de trois modèles – la Home 150, la Home 250 et la Home 350, cette collection arbore un look industriel propre et moderne. C’est élégant et luxueux à la fois. Tous ces modèles Home sont disponibles en blanc ou en noir, pour s’intégrer parfaitement dans n’importe quel style d’intérieur, à compter de fin janvier 2020. Ces nouveaux Home 150, Home 250 et Home 350 seront disponibles pour 249 €, 499 € et 699 €.

En termes de fonctionnalités, ce trio sonique prend en charge une large gamme de services de streaming, notamment Spotify, Apple Music, Amazon Music, Tidal et Deezer via les connexions Wi-Fi, AirPlay 2 et Bluetooth. Elles offrent également des connexions USB et 3,5 mm pour tous ceux qui préfèrent une touche manuelle. Et comme vous pouvez vous y attendre pour une configuration multi-room, vous pouvez les associer pour créer un système stéréo 2.1 ou 5.1. Deux enceintes Denon Home jumelées en stéréo peuvent être connectées sans fil à un subwoofer Denon DSW-1H pour créer un système 2.1 avec des basses sismiques. Les amateurs de Home Cinéma pourront même connecter une paire d’enceintes Home Cinéma comme canaux surround arrière pour la barre de son Denon DHT-S716H et le subwoofer DSW-1H dans le but de créer un système audio 5.1 sophistiqué et performant.

www.denon.fr