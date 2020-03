Clicbot, mille robots en un

Avec la palanquée d’adorables robots programmables désormais disponibles, difficile de choisir. Alors pourquoi ne pas acheter des milliers de choses dans une seule boîte ? Avec Clicbot, proposé sur Kickstarter, vous n’aurez même pas besoin d’une boîte particulièrement grande, car ce kit modulaire propose des composants qui s’emboîtent aussi facilement que des Lego. Vous pouvez tout façonner avec, ajouter des roues pour les droïdes de course, une griffe pour tenir le café… Evidemment, plus il y aura de modules, plus ce sera cher. Mais même la boîte d’entrée de gamme vous offre dix configurations de robots et de nombreuses autres options pour des créations personnalisées.